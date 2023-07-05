真的咬蘋果？白衣男店內狂咬Apple Watch　失常行為影片瘋傳

蘋果咬一口？蘋果（Apple）的電子產品一向廣受歡迎，當中包括Apple Watch，但近日網上流傳1條影片，顯示有1名男子在一間蘋果分店（Apple Store）內狂咬Apple Watch，表現旁若無人。不少網友紛紛留言，指影片中的男子行為異常，不排除是有精神或情緒上困擾，呼籲可通知店方職員提供協助，而其親友亦可帶他前往求醫。有網友翻查影片中其他店舖資料，由於在港並無分店，故相信事發的蘋果分店亦非在香港，而是位於深圳1間購物廣場內。

有網友日前在facebook群組「扮工室Online」上載1條影片，片長約7秒，可見1名白衣男子把口罩拉到下巴，左臂夾着1把「摺疊傘」，左手持有1隻白色Apple Watch，右手則拿起另1隻黑色Apple Watch，張口大猛咬塑膠錶帶，鏡頭一度拉近距離拍攝，由於錶帶太堅固，白衣男一度想用牙撕開。此時另1名男子從後見到狀況，呆笑後離開，至影片結束前，未見其他人包括職員上前阻止，且未有標示事發日期和地點。

po文引來不少網友留言，好奇為何該男子會猛咬錶帶，不少人則相信他可能有精神或情緒問題」，疑發作時作出失常舉動，呼籲可通知店方或商場職員了解，以及時提供協助。有網友見到影片拍到1間服裝店的名稱，指該店在香港沒有分店，翻查資料，該間服裝店在深圳1間購物廣場內有分店，而同層亦有蘋果店，故相信影片並非在香港的分店拍攝。

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文章授權轉載自《香港01》