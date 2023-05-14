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大陸電視劇擅改重慶科技學院變專科 同學無奈：看個劇成大專生了

香港01／ 撰文／陳進安
在電視劇《溫暖的甜蜜的》第17集19分16秒的鏡頭中，重慶科技學院的辦學層次被寫成專科，隨即引起爭議。（劇照）
在電視劇《溫暖的甜蜜的》第17集19分16秒的鏡頭中，重慶科技學院的辦學層次被寫成專科，隨即引起爭議。（劇照）

不少現實中存在的學校都曾被借用到影視作品當中，然而網民近日發現，有大陸熱播電視劇竟把重慶科技學院的辦學層次寫成了專科，但其實際上是全日制公辦普適本科院校，因而引起爭議。周五（12日），校方發布聲明，要求停止侵權。

在電視劇《溫暖的甜蜜的》第17集19分16秒的鏡頭中，重慶科技學院的辦學層次被寫成專科，隨即引起爭議。不少該校學生都表示難以接受，「看個電視劇成大專生了」。

在聲明中，重慶科技學院表示，電視劇未經投權，在相關鏡頭中使用其校名、校徽等形象標識，且與該校辦學現狀產重不符，引發網友熱議。學校已致函相關單位，要求停止侵權，並保留迫究相關法律責任的權利。

據了解，重慶科技學院是一所全日制公辦普適本科院校，2017年成為碩士學位授予單位，2021年成為博士學位授予立項建設單位。學校有10個國家級一流專業，8門國家級一流課程，且13個專業通過工程教育專業認證評估、進入「全球工程教育第一方陣」。學校並獲2項國家教育教學成果獎，100餘項國家科技進步特等獎及省部級以上科技獎勵。

該校亦是重慶市重點支持的高水平新工科高校，被評為全國創新創業典型經驗高校、全國深化創新創業教育改革示範高校，近年還在爭取更名為「重慶科技大學」。

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文章授權轉載自《香港01》

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