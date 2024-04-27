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碧桂園通知境外債權人 下半年將提債務重組計畫

中央社／ 台北27日電
中國大陸大型地產商碧桂園。路透
中國大陸大型地產商碧桂園。路透

陷入債務危機的中國房地產開發商碧桂園，傳出已經通知境外債權人，最快將於6月和債券持有人特別小組就重組方案進行初步談判，並於今年下半年提出債務重組計畫。

路透社報導引述知情人士透露，碧桂園目前正在針對公司的業務進行盡職調查，以利制定重組方案。近日已經通知境外債權人，預計最快在今年6月和債券持有人特別小組談判，並在今年第3季對外宣布相關的計畫。

分析指出，遭債權人向法院申請清算一事，加大了碧桂園的債務重組壓力。計劃在今年下半年提出債務重組方案，是為了避免被清算所做的努力。

香港「永恒信貸有限公司」（Ever Credit Limited）就未支付的定期貸款和應計利息合計約莫港幣16億元（約新台幣66億元），2月27日向香港高等法院呈請針對碧桂園的清算。第一次聽證會預定於5月17日舉行。

報導引述碧桂園的境外債權人和分析師表示，在這類的清算訴訟中，企業需要讓法院確信債務重組計畫有所進展，而且這項計畫將得到大多數債權人的支持和接受，如此才能避免被法院裁定清算。

碧桂園針對這項消息與時間點並未發表評論，僅強調「正在以公平的方式與債權人團體及其顧問合作」，希望與主要債券持有人和機構一起盡快完成盡職調查，接著開始討論重組方案。

除了境外債務之外，碧桂園日前也宣布已獲債權人同意，將3筆原定於今年3月和6月到期的境內債券償還期，延長至今年9月。

債務危機 碧桂園 香港

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