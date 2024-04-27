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葉倫喊須應對陸產能過剩 強調不排除任何方案

經濟日報／ 記者陳宥菘／綜合報導
美國財政部部長葉倫。美聯社
美國財政部部長葉倫。美聯社

美國國務卿布林肯訪陸之際，美國財長葉倫表示，在應對中國大陸過剩的工業產能問題上，拜登政府「沒有任何選項是不在桌面上的」，強調大陸透過出口來實現充分就業是美國和其他國家所不能接受的。

路透報導，葉倫在華盛頓參加「全球年度高峰會」時表示，美國正在與中國大陸就如何平衡國內和全球經濟的成長進行對話。她指出，中國大陸消費者支出在國內生產毛額（GDP）中所占比例非常低，儲蓄率接近45%，因此有必要支持國內需求，特別是促進消費。但「對於中國大陸這樣一個龐大而重要的經濟體來說，最終透過出口來實現充分就業，是世界其他國家所不能接受的」。

被問及是否可能徵收新關稅或採取其他行動來保護美國製造商，葉倫說，不排除任何可能的應對方案。葉倫強調，大陸的過度生產威脅到美國、歐洲、日本、墨西哥和印度製造商的生存能力，並重申產能過剩影響不會「在一天或一周內」解決。

美國 葉倫

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