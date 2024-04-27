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美促荷日韓 收緊對陸晶片禁令

經濟日報／ 記者張文馨、編譯易起宇／綜合報導

英國金融時報（FT）報導，在華為開發先進半導體的憂慮日增之際，美國正在推動聯手荷蘭、日本及南韓等歐亞盟邦，一同加強管制對中國大陸的晶片科技和設備出口。日本26日響應表示，計劃擴大對四種半導體或量子運算相關技術的出口管制。

報導引述知情人士的說法指出，華府希望荷日韓能更積極運用現有的出口管制，包含禁止各自國家工程師為大陸先進半導體廠維修晶片製造設備，但一些官員主張，應該「放」些工程師在大陸企業，以利監控發展。

拜登政府2022年已對大陸實施全面的先進晶片出口管制，包含禁止美企與美國人為大陸先進晶片製造設備提供支援或服務，但美國盟友沒有這麼嚴格的限制。

華府也希望荷日韓以更嚴格手段，讓大陸更難規避美國禁令，尤其敦促以現有出口管制規範，提高中方從第三國取得來自荷日韓技術的難度。

目前還不清楚美國盟邦將如何因應，日本去年對23種晶片製造工具實施禁令，管制程度遠超美國，但實際執法缺乏透明度。歐盟表示，不願意限制歐洲公民在中國工作，因人才流動是個人自由。

日本26日表示，計劃擴大對四項半導體或量子運算相關科技的出口限制，將影響到用於分析奈米微粒影像的掃描電子顯微鏡技術，以及環繞式閘極（GAA）電晶體技術。東京也將要求在出口量子電腦、以及用於量子電腦的低溫CMOS電路前，須先申請許可。

半導體 晶片 美國

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