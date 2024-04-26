快訊

台積熊本員工「準時下班」是真的？ 日上班族2趨勢漸成主流

NBA季後賽／對戰11連勝！金塊4人破20分 輾壓湖人3：0聽牌

雪梨殺傷事件：捨命拯救愛女，澳洲網友募資千萬度過難關

大陸智慧手機市場時隔2年首回暖 華為奪回出貨量第一

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
市場研究機構Canalys最新報告顯示，2024年第一季度，大陸智慧型手機市場時隔兩年首次回暖，其中，華為憑藉Mate及nova系列熱烈的市場反響，經歷了13個季度，重奪大陸市場第一。美聯社
市場研究機構Canalys最新報告顯示，2024年第一季度，大陸智慧型手機市場時隔兩年首次回暖，其中，華為憑藉Mate及nova系列熱烈的市場反響，經歷了13個季度，重奪大陸市場第一。美聯社

市場研究機構Canalys最新報告顯示，2024年第一季度，中國大陸智慧型手機市場時隔兩年首次回暖，出貨量由連8季負增長轉為與去年同期持平，達6,770萬台。其中，華為憑藉Mate及nova系列熱烈的市場反響，經歷了13個季度，重奪大陸市場第一。

綜合IT之家、香港經濟日報報導，華為出貨量達1,170萬台，年增70%，市佔率升至17%，為相隔逾3年重奪大陸市場首位。

Canalys高級分析師朱嘉弢分析，中國市場在年初的成長速度仍低於全球11%的復甦速度，給予華為搶佔市場份額的空間，迅速奪回桂冠。Mate 60系列的生產及供應短缺問題，在第一季逐漸改善，成為推動華為整體成長的重要因素。

除高階產品線外，朱嘉弢表示，華為在12月發布搭載鴻蒙4.0並支援雙向衛星通訊的nova12系列，進一步擴展麒麟晶片的應用範圍，成功拉動中端價位段的表現。據他觀察，華為逐漸成為大陸市場智慧型手機和其他邊緣運算設備的第三大作業系統，有望打破安卓和iOS的雙寡頭競爭格局。

至於其他，OPPO Reno 11系列表現亮眼，協助迅速躍升至第二，出貨量達1,090萬台，較去年同期減少17%。

另一方面，榮耀、vivo、蘋果在去年第四季的積極出貨後放緩節奏，分別排名第三、第四和第五。榮耀以1,060萬台的出貨量位居第三，年增9%；vivo以1,030萬台的出貨量緊追在後，出貨年減9%；蘋果出貨量為1,000萬台，較去年同期大減25%。

另外，Canalys研究分析師鍾曉磊表示，生成式AI手機成為大陸廠商在本土市場打造差異化高端體驗，預計新一代生成式AI手機在2024年將占大陸市場出貨量的12%，領先全球9%的平均水平。

Canalys研究經理劉藝璇指出，儘管華為開年勢頭強勁，Canalys對2024年的市場預期維持1%溫和復甦的判斷。展望今年，行業討論的焦點是競爭加劇和透過創新構建護城河，這將極大考驗廠商在多通路管理、價格控制和庫存管理等方面的能力。

庫存 衛星通訊

延伸閱讀

大陸的歐洲期貨指數上漲 推升貨櫃三雄走強

因中國間諜案遭陸外交部召見 德大使：耐人尋味

華為突圍美晶片禁令 FT：美盼聯手日韓荷收緊對陸限制

美商務部長：我們晶片比中國先進 「我們」含台灣

相關新聞

大陸智慧手機市場時隔2年首回暖 華為奪回出貨量第一

市場研究機構Canalys最新報告顯示，2024年第一季度，中國大陸智慧型手機市場時隔兩年首次回暖，出貨量由連8季負增長...

導讀《香港製造》：帶領香港融入全球資本主義體系的「跨商」們

有關香港歷史的論述，多以中英兩國為中心。這是自然之事，畢竟香港曾為英國殖民地，歷時百多年，至一九九七年，香港主權從英國移交至中國。至於（特別是在二戰後）美國對香港發展有何影響，美國與香港有何關係，其所得的關注則相對較少。

陸立法通過《關稅法》 進一步完善關稅徵收管理制度

大陸14屆全國人大常委會26日表決通過大陸史上第一部《關稅法》，將從今年12月1日起施行，作為大陸制定的關稅專門法律，關...

蘋果手機跌出中國市占前三 高端機市場競爭加劇

今年第一季，蘋果被擠出中國智慧型手機市場的前3名，出貨量年降6.6%。陸媒分析指出，失去寶座不是最嚴重的，蘋果最該警惕的...

因中國間諜案遭陸外交部召見 德大使：耐人尋味

德國這周逮捕了四名涉嫌為大陸情報機構從事間諜活動的德國人，德國駐中國大陸大使傅融（Patricia Flor）25日晚間...

碧桂園馬國造鎮將開賭場

大陸大型地產商碧桂園債務危機至今仍未解除，據外媒指出，馬來西亞政府正考慮與一位富豪合作，在碧桂園大型造鎮項目「森林城市（...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。