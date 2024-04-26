碧桂園中國境內債務展期通過 房屋銷售持續大跌

深陷債務危機的中國大型房企碧桂園近日表示，公司已獲債權人同意，將3筆境內債券的償還期延長至今年9月，藉此為公司融資爭取更多時間。

綜合路透社、美國之音日前報導，碧桂園在岸債權人完成了對碧桂園的展期投票，同意將債券本金及利息兌付時間推遲至9月。

碧桂園去年10月未能按時支付一筆約110億美元的境外債券債息而構成違約。此後，碧桂園一直推動一項債務重組計畫。碧桂園目前已有8支總額約108億元的境內債券期限延長了3年。

碧桂園的債務危機爆發在中國房地產業引起連鎖反應，債務違約和爛尾樓數量急速增加。

碧桂園給路透社的聲明表示，相關3支人民幣問題債券的債息支付原定於今年3月和6月到期。展期後，這3支債券9月前尚未支付的利息或本金將推遲至9月支付。但碧桂園未透露這3支債券總金額的詳細情況。

依照去年敲定的延期規定，其中兩筆債券債息的支付已經在本月稍早時到期，目前已經進入30天寬限期。

碧桂園的聲明說，「（債權人同意延期）有效地消除了公司必須馬上支付的風險，為公司償還債息進行的融資提供了寶貴的時間窗口」。

報導說，碧桂園自去年發生美元債券違約之後就面臨嚴重債務壓力。過去兩個月，碧桂園的房屋銷售持續暴跌，2月跌幅為85%，3月為83%，導致公司現金流狀況嚴重惡化。這也凸顯中國房地產危機已嚴重影響金融市場和中國整體經濟。

報導指出，這並非碧桂園首次尋求延長債券償還期限。此前，碧桂園已延長這3支債券的償付期限。這些債券是由碧桂園旗下一家主要境內子公司所發行。

此外，碧桂園預計自今年6月開始支付另一筆境內債券，這筆債券也將作為該協議的一部分而推遲。這一系列延期凸顯碧桂園在房地產市場衰退中持續面臨的流動性挑戰。