成都工博 600企業助數位轉型

以「創鏈新工業，共碳新未來」為主題的2024成都國際工業博覽會（下稱成都工博會）24日開幕。近600家企業攜智能製造產業鏈中的關鍵產品及解決方案來到成都，搶抓當下「智改數轉」（智能化改造數字化轉型）機遇。

中新社報導，本屆成都工博會設立六大展示專區，涵蓋工業自動化、數控機床與金屬加工、機器人、新一代信息技術與應用、節能與工業配套及新材料等領域，為上下游企業搭建高效的供需對接橋樑。

加快製造企業「智改數轉」步伐，是多家參展企業的重頭戲。在本屆成都工博會，畢孚自動化設備貿易（上海）有限公司針對最新的Beckhoff Vision舉行中國首展，該產品為設備製造商和最終用戶提供了完整的圖像處理系統，「以電池生產為例，過去需要工人用肉眼檢測電池生產缺陷，而人工智能的應用，取代了傳統電池檢測方法，極大提高了生產效率」。該公司成都分公司大客戶經理周鑫表示。

智能製造的核心是提升設備自身的自動化水平。四川零點自動化系統有限公司在本屆成都工博會展示了一款基於IEC61499標準的商用化控制器（PLC），「智能製造需要設備間互聯互通，現在的痛點是工廠有不同品牌的設備，面對新生產任務，需要對每台設備的PLC進行編程。而編程需要設備停機，會給企業造成不小的成本」。該公司市場總監張旭說，這款PLC的亮點是打破不同設備間的壁壘，使其互相通信，而且支持運行狀態修改系統。

台資企業亞德客（中國）有限公司成都分公司銷售經理田定斌說，「智改數轉」為企業在四川發展提供了廣闊空間，得益於當地政府政策導向和產業布局，公司每年的成長機會越來越多。他表示，公司產品已涉及43個行業，圍繞鋰電、光伏、智能電子、汽車等產業。