陸開發大西部 學者：創新是關鍵

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導
大陸西部地區資源豐富，圖為青海省海西蒙古族藏族自治州德令哈市光伏（太陽能）產業園的光熱電站。（新華社）
大陸西部地區資源豐富，圖為青海省海西蒙古族藏族自治州德令哈市光伏（太陽能）產業園的光熱電站。（新華社）

中共總書記習近平23日在重慶主持召開推動西部大開發座談會。強調要在中國式現代化建設中奮力譜寫西部大開發新篇章。學者提出著重開發西部地區特色優勢產業，結合科技創新和產業創新融合實現產業轉型升級。

中新社報導，西部地區經濟上涵蓋12個省份，地區生產總值佔全國21.5%；面積和人口上，西部地區擁有全國72%的國土面積、27%的人口。廣闊的面積讓西部地區擁有豐富的自然景觀，也賦予其獨特的資源禀賦與產業發展環境。

中國宏觀經濟研究院國土開發與地區經濟研究所綜合研究室主任賈若祥表示，西部地區特色優勢產業主要包括新能源產業，如光伏（太陽能）發電、風力發電；農副產品、能源資源產業以及圍繞能源資源展開的精細化工產業和新材料產業，如煤化工、油化工、鹽化工等。同時，依託地區優勢，西部地區還形成了航空航天裝備、汽車裝備、電子信息、新材料、生物醫藥等新興產業。這些產業構成了西部地區現代化產業體系的核心，為高質量發展提供重要支撐。

在推動西部地區產業發展的過程中，創新是關鍵因素。中共中央黨校（國家行政學院）經濟學教研部教授蔡之兵認為，科技創新和產業創新融合是實現產業轉型升級的有效路徑。將科技創新和產業創新融合作為一條發展主線，有助於引導西部各地區發展進入軌道。

賈若祥表示，中國區域間存在發展差距，推動西部地區產業發展，應充分利用東中部地區的創新資源，推動創新成果在西部地區轉化和產業化。同時，西部地區需注重人才培養和引進，特別是高端技能型人才。西部與東中部地區形成創新合作，共同發揮各自優勢，將有力推動產業發展。

他說，西部地區應重點針對傳統優勢產業，特別是能源資源產業，通過先進適用技術推進其綠色化、低碳化、循環化發展，減少其對環境影響和消耗，實現新動能、效率和質量的變革。

蔡之兵則表示，作為中國旅遊資源最豐富地區之一，西部地區需提供更多優質旅遊產品，讓旅遊業等服務業成為富民興城的支柱產業。

中共 材料

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