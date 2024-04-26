香港虛擬幣ETF 30日上市

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導
亞洲首批虛擬幣現貨ETF4月30日登陸港交所。（路透）
亞洲首批虛擬幣現貨ETF4月30日登陸港交所。（路透）

香港虛擬資產商品化邁出歷史性一步，博時國際、華夏基金、嘉實國際等大陸三家巨頭公募資金香港子公司申請的首批共六檔比特幣和以太坊（乙太幣）現貨ETF產品，已獲香港證監會（SFC）正式認可，預計最快在4月30日上市。

這將是亞洲市場首次推出虛擬資產產品，其中乙太幣ETF則是全球首批。不過中國大陸投資者目前還不能參與買賣。

香港證監會已在官網披露上述三家公司的比特幣和乙太幣ETF產品名稱與股份代號。香港無線新聞報導，只要獲得香港合法身分，或其他符合條件的海外合法身分的個人投資者，可直接在香港使用證券戶，對比特幣、乙太幣ETF進行投資，不像傳統虛擬貨幣交易，須在相關平台申請帳號與錢包。

華夏時報報導，產業觀察家洪仕斌指出，投資者透過購買ETF間接投資虛擬資產，降低投資者自行管理錢包、密鑰等帶來的技術問題、操作風險和管理成本。相較於實物加密貨幣，比特幣現貨ETF在安全、便捷性等方面更具優勢。

北京某公募基金人士表示，比特幣供應總量有限，現貨ETF的獲批，使傳統金融機構能夠進場，有助於推升比特幣價格。但從歷史走勢來看，比特幣價格起伏不定，多次出現暴漲暴跌行情，目前比特幣價格也處於歷史高位，並提醒注意未來面臨的市場風險。

外界關注香港金融市場此舉是否有可能超過美國。事實上，美國證監會（SEC）才在今年1月10日首次批准11檔比特幣現貨ETF，並授權這些ETF在1月11日開始上市交易，但美國還未有乙太幣的現貨ETF交易。

即使香港市場的資金體量遠不如美國，虛擬資產現貨ETF的上市依然有助於香港吸引資金，在建立國際虛擬資產金融中心的道路上邁出堅實的一步。

ETF 比特幣 香港

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