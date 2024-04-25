華為發表「一體三面」電動化戰略 攜手車企成立超充聯盟

在第十八屆北京國際汽車展覽會前夕，華為數字能源舉辦2024華為智慧電動&智慧充電網路戰略與新品發表會。華為數位能源總裁侯金龍在大會上發布「一體三面」的電動化戰略，並攜手車企、充電運營商及產業夥伴成立生態聯盟體「超充聯盟」，通過共建生態的方式，為使用者打造極致體驗、廣覆蓋的超充網路。

錢江晚報報導，侯金龍表示，中國新能源汽車經過了十多年的發展，出現了明顯的三個轉變，即用戶從運營車用戶為主轉向私家車使用者為主，電動化路徑由大電量續航為主轉向超快充補能為主，新能源車數量從百萬級向千萬級發展。這些轉變正從量變走向質變，加快建設以超快充為主的高品質充電基礎設施，提升用戶體驗，將是推動這三個轉變的關鍵。

侯金龍指出，今天發布電動化戰略，致力於融合數位技術與電力電子技術，推動綠色能源與交通電動化融合發展，攜手客戶、夥伴加速電動車的普及。

華為發布的「一體三面」電動化戰略基於統一的技術底座，主要包括三個方面：讓新能源汽車用新能源電，讓有路的地方就有高品質充電，讓新能源汽車擁有卓越的動力體驗。

華為將加快建設以超快充為主的高品質充電基礎設施，讓多方受益，才能推動電動汽車的消費與快速普及，例如更好的用戶體驗、合理的運營商收益、電動汽車更普及、電網更友好、城市治理更安全、資源利用率高。

華為數字能源還攜手車企、充電運營商、產業夥伴成立「超充聯盟」，秉承開放創新、共建生態、協同共贏的宗旨，讓有路的地方就有高品質充電，共創超充新紀元。

華為通過打造極致體驗、廣覆蓋的超充網路，讓使用者放心購買新能源汽車；讓車企專注造好車；讓運營商放心建好站，高效運營，提升收益；讓城市治理更高效、更安全。通過技術創新，讓新能源汽車及充電設施，成為新型電力系統的有機組成部分，讓電網放心供配電。

此外，超充聯盟也將通過聯合拓展海外市場，推動超充標準成為國際標準，超充聯盟車企可降低出海成本，加速出海步伐。