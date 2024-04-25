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香港3月進出口回升 對台灣印度下跌

中央社／ 香港25日電

香港3月與亞洲主要貿易夥伴的出口和進口總值均告上升，但對台灣和印度卻雙雙下跌。官方表示，這是受到地緣政治局勢緊張和偏緊的金融狀況影響。

港府統計處今天公布，本地3月商品整體出口貨值為港幣3845億元（新台幣1兆5994億元，下同），較去年同月上升4.7%。同期比較，商品進口貨值為4295億元，上升5.3%。

兩相扣減，香港3月出現貿易逆差450億元。

數據顯示，香港3月外銷亞洲的整體貨值上升8.1%，主要目的地都上升，包括越南（升41.6%）、泰國（升20.6%）、馬來西亞（升18.6%）和中國大陸（升12.1%）；但對台灣（跌22.3%）和印度（跌17.9%）的整體出口貨值下跌。

除了亞洲主要目的地，香港輸往歐美傳統市場的整體貨值也下跌，跌幅較大的是英國（跌31.5%）、德國（跌15.5%）和美國（跌5.4%）。

同期間，香港自亞洲主要供應地進口的貨值大都上升，其中韓國上升67.5%、越南上升53%、泰國上升25.2%、新加坡上升13.6%、中國大陸上升4.1%；但來自印度的進口貨值卻下跌14.6%，台灣也下跌5.9%。

港府發言人說，展望未來，地緣政治局勢緊張和偏緊的金融狀況仍會繼續影響香港的出口表現。

印度 香港

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