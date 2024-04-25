歐盟反補貼 突檢陸設備製造商

中歐爆發最新經貿衝突。歐盟廿三日黎明時分，根據「外國補貼條例」（ＦＳＲ），首次突襲搜查了大陸安檢設備製造商同方威視（Nuctech）在波蘭、荷蘭的辦公室，以調查北京當局的不公平貿易行為。大陸商務部昨晚透過聲明表達「嚴正關切和強烈反對」，批評歐盟此舉「違反了正當程序原則」，向所有在歐經營的外國企業傳遞出極為負面的訊號。

綜合外電報導，歐盟廿三日發布聲明指，其正在對一家在歐盟從事安全設備生產和銷售的公司進行突襲檢查，稱「有跡象表明」這家公司可能接受了扭曲內部市場的外國補貼，並指有成員國國家競爭管理機構的同行陪同進行檢查，但未進一步透露公司與所涉國家名稱。

歐盟中國商會隨後發布聲明，證實遭搜查的正是大陸企業，並對歐方突襲檢查在歐中企表示嚴正關切。聲明提到，監管人員控制了公司信息化設備和員工手機，檢查辦公室文件並要求獲取相關數據。

英國金融時報進一步引述三名知情官員證實，調查對象是同方威視。其母公司清華同方由中國核工業集團控制，由於與中共及解放軍存在一定關聯，旗下產品已因國安疑慮，在一些西方國家遭禁。

大陸商務部昨晚發表聲明批評歐方在近期進行的一系列相關調查中，目標指向明顯，濫用規則程序，將調查工具武器化，是「以所謂的公平競爭之名扭曲公平競爭環境的保護主義行為」，並敦促歐方立即停止並糾正錯誤做法，強調將採取一切必要措施，堅決維護大陸企業的正當權益。

值得一提的是，這已是今年二月以來，歐方接連發起的第五起補貼調查，全部針對大陸企業，並且是第一次進行現場搜索。歐盟此前的調查涉及太陽能、風力渦輪機和電動列車等，均為新能源相關領域。香港南華早報指出，歐盟對於ＦＳＲ的快速部署，標誌著其對自身掌握的經濟武器的使用正在升級。

歐盟廿四日還首次啟用國際採購工具（ＩＰＩ），宣布對大陸醫療器械採購市場發起調查，以確定歐洲供應商是否獲得公平准入。

歐盟將先從企業和成員國收集訊息，並已邀請大陸提交意見並與委員會進行磋商，以消除或修正其被指控的措施和做法，調查預計在九個月內完成。最終可能導致歐盟對大陸醫療器材公司在歐盟公開招標中的競標施加限制。

大陸外交部發言人汪文斌昨表示，近段時間以來，歐盟頻繁動用經貿工具箱和貿易救濟措施，發出的是保護主義訊號，針對的是中國企業，損害的是歐盟形象。中方敦促歐方恪守市場開放承諾和公平競爭原則，遵守世貿組織規則，停止以各種藉口打壓中國企業。