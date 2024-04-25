海南自貿港 關稅優惠引台資

「海南是怎樣的，親自來過才知道。」台灣鼎立星電子商務有限公司業務副總經理翁鼎鈞23日受訪時說，海南快速發展航天（航太）產業充滿機遇，他很期待即將參訪海南商業航天發射場。

中新社報導，由海南省政府台灣事務辦公室、海峽經濟科技合作中心、海峽兩岸經貿交流協會聯合舉辦的2024年台企台青走進自貿港活動23日在海口啟動，活動包含海南自貿港政策和項目推介會以及參訪考察活動，助力更多台企台青瞭解海南自貿港產業政策、尋覓發展機遇。

多位台商台青受訪時表示，大陸市場廣闊，海南自貿港發展機遇多，是台商投資拓業的新藍海。

「海南自貿港封關以後，可以在這裡建立倉庫、做加工廠，打造自己的品牌。」翁鼎鈞從事電子商務、跨境電商等業務，他計畫在海南註冊公司開展業務。

漁業交流是瓊台經濟交流合作的特色之一。台灣兩岸農漁業交流發展投資協會理事長黃一成在大陸深耕漁業養殖、遠洋捕撈三十餘年。他說，海南與台灣發展漁業的自然條件相似，在自貿港政策的帶動下，未來這項產業將會升級，他在海南文昌投資的亞洲國際水產品交易市場預計2026年投產。

在四川涼山深耕油橄欖種植產業的台青林書任說，作為新一代台商，他創立的「木都哈尼」橄欖油品牌知名度打響，這次參加活動，希望能尋找項目落地的可能性，屆時通過海南將西南地區的農產品出口到東南亞。

看好海南自貿港發展前景，無錫千里眼五金零部件有限公司總經理鍾捷名計畫今年5月在海南開設兩家公司。鍾捷名說，海南自貿港加工增值30%免關稅政策優勢很大，未來將在海南建設汽車零部件製造加工廠、開展代理海外存儲晶片的業務。

據悉，海南自貿港建設以來，台商投資海南趨勢持續升溫。截至2023年底，海南省累計批准設立的台資企業共2526家，累計利用台資57.6億美元。