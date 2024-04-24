上海國際橡膠展規模創新高 台灣廠商組團參展

備受國際矚目的「CHINAPLAS 2024 國際橡塑展」23日拉開帷幕，連續四天至26日在國家會展中心（上海）舉行，為暌違六年回歸上海舉辦。主辦方表示，展會規模空前，展商數量歷史性地攀升至4,420家，相比2018年上海展增長12%。而台灣廠商這次組團參展，據展場手冊估算，約超80家廠商參與。而在組團之外，台灣知名的化工原料企業如奇美、台聚與台塑等皆有參展。

據了解，這次參展的台灣廠商有些是在大陸有設立公司，也有單純從台灣至上海參展廠商。從台灣來參展的化妝品空瓶機械製造公司蔡經理對記者表示，最近訂單狀況不錯，其實到上海參展成本不小，但公司客戶都在大陸，且因為兩岸商務交流未恢復，大陸客戶要到台灣驗機器的商務簽證申請下來耗時近兩個月。所以參展除了跟老客戶碰面，也尋求認識新客戶。

公開資訊顯示，主辦方表示這次展會以「啓新程·塑未來·創新共贏」為主題，迎合市場對先進技術的強勁需求，以推動行業高質量發展和先進製造業發展為己任，集中呈現全球頂級智慧成果。