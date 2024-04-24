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上海國際橡膠展規模創新高 台灣廠商組團參展

聯合報／ 記者黃雅慧／上海即時報導
「CHINAPLAS 2024 國際橡塑展」中，注塑機械為人氣區之一，其中近期在大陸傳出訂單爆單的海天集團攤位擠滿大陸海內外的觀展群眾問詢。記者黃雅慧／攝影
「CHINAPLAS 2024 國際橡塑展」中，注塑機械為人氣區之一，其中近期在大陸傳出訂單爆單的海天集團攤位擠滿大陸海內外的觀展群眾問詢。記者黃雅慧／攝影

備受國際矚目的「CHINAPLAS 2024 國際橡塑展」23日拉開帷幕，連續四天至26日在國家會展中心（上海）舉行，為暌違六年回歸上海舉辦。主辦方表示，展會規模空前，展商數量歷史性地攀升至4,420家，相比2018年上海展增長12%。而台灣廠商這次組團參展，據展場手冊估算，約超80家廠商參與。而在組團之外，台灣知名的化工原料企業如奇美、台聚與台塑等皆有參展。

據了解，這次參展的台灣廠商有些是在大陸有設立公司，也有單純從台灣至上海參展廠商。從台灣來參展的化妝品空瓶機械製造公司蔡經理對記者表示，最近訂單狀況不錯，其實到上海參展成本不小，但公司客戶都在大陸，且因為兩岸商務交流未恢復，大陸客戶要到台灣驗機器的商務簽證申請下來耗時近兩個月。所以參展除了跟老客戶碰面，也尋求認識新客戶。

公開資訊顯示，主辦方表示這次展會以「啓新程·塑未來·創新共贏」為主題，迎合市場對先進技術的強勁需求，以推動行業高質量發展和先進製造業發展為己任，集中呈現全球頂級智慧成果。

「CHINAPLAS國際橡塑展」首辦於1983年，自2006年起成為全球展覽業協會（UFI）認可的塑料橡膠工業展。這次展會總面積達380,000平方公尺。海外觀眾預登記量相比上屆展會激增91%。展會參觀團預計超過360個。官網統計顯示，會展首日觀眾總計93,241萬人，其中海外觀眾佔比20.78%。

台灣廠商這次組團參展，攤位集中於會展1.1層，據展場手冊估算，約超80家廠商參與。記者黃雅慧／攝影
台灣廠商這次組團參展，攤位集中於會展1.1層，據展場手冊估算，約超80家廠商參與。記者黃雅慧／攝影
「CHINAPLAS 2024 國際橡塑展」23日拉開帷幕，連續四天至26日在國家會展中心（上海）舉行，為暌違六年回歸上海舉辦。記者黃雅慧／攝影
「CHINAPLAS 2024 國際橡塑展」23日拉開帷幕，連續四天至26日在國家會展中心（上海）舉行，為暌違六年回歸上海舉辦。記者黃雅慧／攝影

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