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中國住房以舊換新刺激市場 政策限制多吸引力降

中央社／ 台北24日電

中國推動住房「以舊換新」提振房市，目前至少有30多個城市響應。然而民眾實際參與後卻遇到「舊房難以出售」、「新房選擇受到限制」等問題，「以舊換新」看得到吃不到，使得政策難以落實。

中國力推「以舊換新」擴大內需、刺激經濟，不只家電汽車，連住房也是標的之一。

據第一財經引述房地產分析機構中指研究院調查，目前已超過30個城市表態支持「以舊換新」，主要方式包含兩種，第一是房企與仲介機構優先推售舊房；第二是開發商或國資平台出面收購舊房，並要求出售舊房的民眾，必須將售房款用於購買指定的新房項目。最近一段時間的情形顯示，採取第二種方式的城市增多。

住房「以舊換新」雖然有利提高房市的活躍度，促進需求，但政策執行過程中卻面臨許多現實問題。

報導指出，「以舊換新的最大痛點是賣掉舊房」，目前不少城市的中古屋出售需求處於高點，即便藉由仲介優先推薦，賣家想要快速售出，需要在價格方面一定程度讓步。

廣東省住房政策研究中心首席研究員李宇嘉則提到，目前開發商參與以舊換新的協議，鎖定的賣房週期往往在2個月左右，但中古屋很難在2個月內賣出。

除了舊房出售難之外，選購新房也有不少問題。

中指研究院的調查指出，按照部分地區以舊換新的相關協議，民眾出售舊房後所獲得的售房款，被要求只能在特定區域購買新房，這代表購屋選擇性受到一定限制。此外，目前民眾就業、收入預期尚未明顯好轉，購房者普遍心存觀望，購買新房變得更為謹慎，也一定程度影響了「以舊換新」政策效果。

李宇嘉認為，若未來「以舊換新」要常態化推行，關鍵之一是開發商和地方政府都要堅持把「好房源」拿出來，讓市場流動更加順暢。開發商絕不能藉機去庫存，要拿出優質項目參與，而且要有價格上的優惠。

庫存 廣東 房地產

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