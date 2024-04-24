房地產低迷拖累 中國Q1土地財政收入年減6.7%

中國房地產市場低迷拖累土地財政收入。中國財政部統計數據顯示，第1季地方政府性基金收入中的國有土地使用權出讓收入為人民幣8147億元（約新台幣3兆9920億元），年減6.7%。

中國地方政府收入仰賴土地財政收入，房地產市場低迷導致土地財政收入驟減。

第一財經24日報導指出，中國財政部最新統計數據顯示，第1季地方政府性基金收入中的國有土地使用權出讓收入為8147億元，年減6.7%；3月份單月相較去年同期，驟減21%。

報導指出，去年第1季國有土地使用權出讓收入年減率為27%，今年第1季降幅明顯縮小，不過仍是呈現負成長狀態，這也低於今年初中央與地方預算對於國有土地使用權出讓收入的預期。

報導提到，官方統計數據有其侷限性，國有土地使用權出讓收入為反應滯後資料，從合約簽訂到款項付清，恐有1個月至1年的時間落差；所以也可從市場機構統計土地出讓金資料去觀察目前土地成交情況。

民生證券固定收益首席分析師譚逸鳴團隊研究報告指出，今年第1季全中國土地出讓金年減14%，顯示土地出讓收入持續承壓，這與房地產市場低迷相關。房地產銷售面積、價格下降，開發商資金持續緊張，使得地方土地財政收入下降。

譚逸鳴發現，從土地出讓金第1季資料來看，上海、北京、福建、山東、重慶、陝西等地土地出讓金出現明顯成長；廣東、江蘇、浙江、安徽、江西、河南等地土地出讓金則出現明顯下滑。

譚逸鳴指出，從各省的拿地房企屬性來看，去年第1季全國範圍內，國有企業拿地占比為67%；今年第1季，國有企業拿地占比飆升達82%，國有企業拿地的金額出現大幅成長。

報導強調，在政府性基金收入中，有近9成收入來自國有土地使用權出讓收入。2022年、2023年國有土地使用權出讓收入分別下降23.3%、13.2%，外界預期，今年可望止跌，不過由於房地產市場不穩定，大幅增加收入仍有難度。