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稱外國間諜「無孔不入」 美商會：大陸對國安極度重視拖累商業

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
中國美國商會23日發布的一份報告稱，大陸對國安極度重視拖累商業。圖為重慶市委、市政府附近每天有公安車輛停靠路邊。聯合報系資料照
中國美國商會23日發布的一份報告稱，大陸對國安極度重視拖累商業。圖為重慶市委、市政府附近每天有公安車輛停靠路邊。聯合報系資料照

中國美國商會（The American Chamber of Commerce in China）23日發布一份報告稱，儘管北京公開表示歡迎外資，但一系列國家安全行動還是讓外商擔心，大陸投資環境是否安全，因此建議制定產業政策時應減少對國家安全的極端重視，將外國公司考慮在內。

大陸國家安全部門上周發布宣傳短片警告，外國間諜就隱藏在生活各處，呼籲全民成為當局的眼睛，及時舉報可疑人士。

美國之音報導，第26 期「美國企業在中國白皮書」長達600多頁，包含大量有關大陸的政策審查和建議。中國美國商會敦促大陸政府，應儘快明確並縮小新國安法的範圍，以防止干擾正常的商業營運。

報告指出，「大陸政府表示它鼓勵外國直接投資，但許多成員仍面臨投資和營運的障礙，包括中方的歧視性政策及一系列懷疑外國人的公關行動等。」

去年，大陸以國家安全的名義對多家外國諮詢顧問公司進行搜查，包括凱盛融英（Capvision）在大陸各地的辦事處和美思明（Mintz Group）位於北京的辦公室。

此外，大陸過去不到一年裡破獲宣布一系列間諜案件。去年10月，大陸表示破獲了一起涉及美國的間諜案，其中一名大陸留學生被美方「策反」，成為眼線。今年1月，國安部在微信上宣布破獲了一起英國利用第三國人員從事的對華間諜案件。

4月15日是大陸的第九個全民國家安全教育日。北京當局和官方媒體在這段時間裡更是推出了一系列教育民眾警惕外國間諜的宣傳。

大陸國安部去年夏天在微信上開通了自己的公眾號，並不時發表針對外國間諜活動等話題的文章。在大陸面臨經濟低迷之際，國安部去年年底還在公眾號上稱將打擊在經濟安全領域危害國家安全的違法犯罪活動。

國安法 美國 間諜

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