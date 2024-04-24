集微諮詢發佈《長三角地區人才政策滙編》

長三角地區是中國集成電路產業基礎最紥實、產業鏈最完整、技術最領先的區域。產業協調是長三角集成電路產業一體化高質量發展的核心，上海、江蘇、浙江、安徽四地各有所長，優勢互補。

2022年長三角三省一市集成電路設計、製造、封測三業營收共計7235億元，全國佔比超60%。長三角地區集聚國內55%的集成電路製造企業、80%的封裝測試企業以及近50%的集成電路設計企業，形成了設計、製造和封裝測試在內的完整產業鏈。長三角地區擁有5所國家集成電路人才培養基地，8所示範性微電子學院，6所第一批獲批「集成電路科學與工程」博士學位授予點的高校，2個國家集成電路產教融合創新平台（復旦大學、南京大學），在集成電路人才培養方面得天獨厚。

長三角地區集成電路產業的快速發展，離不開各級政府在該領域持續出台的人才政策支持。為助力長三角科技企業充分利用政策資源，充分挖掘人才引進的潛在紅利，集微諮詢（JW Insights）政策諮詢團隊編製了《長三角地區人才引進政策滙編》。本滙編梳理了長三角關鍵區域內省級、市級、區級各歸口部門可申報的60條重點項目，同時深度解讀和歸納了8項核心人才政策。旨在為長三角區域內廣大科技企業提供精準導航，呈現多層次、全方位的人才獎補政策體系，從而幫助企業和精英科技人才主動順應政策導曏，及時捕捉到有利於自身發展的戰略機遇，鼓勵優秀科技人才積極對接各類優惠政策，確保科技創新的進程中能夠憑借政策扶持的力量，一路暢通無阻地勇攀高峰，推動科技創新事業蓬勃發展。

一、上海市

上海市可申報重點項目共13項，包括上海市、浦東新區、臨港新片區可申報項目，具體涵蓋上海市「科技創新行動計劃」啓明星項目、上海市「科技創新行動計劃」優秀學術/技術帶頭人項目、上海市白玉蘭人才計劃浦江項目、浦東新區「明珠計劃」高峰人才項目、臨港新片區重點產業境內高端人才獎勵等。

二、南京市

南京市可申報重點項目共9項，包括江蘇省省級、南京市、江北新區可申報項目，具體涵蓋江蘇省高層次創新創業人才引進計劃（雙創計劃）、江蘇省科技副總項目、江蘇省產學研合作項目、南京市「紫金山英才計劃」、江北新區高層次創新創業人才項目等。

三、蘇州市

蘇州市可申報重點項目共13項，包括蘇州市、蘇州高新區、蘇州工業園區、吳中區、崑山市、姑蘇區、吳江區可申報項目，具體涵蓋蘇州市「姑蘇科技創業天使計劃」、蘇州市「姑蘇創新創業領軍人才計劃」、蘇州市「姑蘇知識產權人才計劃」、蘇州高新區科技創新創業領軍人才計劃、東吳科技領軍人才計劃、崑山市突出產業人才計劃等。

四、無錫市

無錫市可申報重點項目共4項，包括無錫市、無錫高新區可申報項目，具體涵蓋無錫市「太湖人才計劃」人才分類認定、無錫市「太湖人才計劃」項目、無錫高新區（新吳區）「飛鳳人才計劃」科技領軍人才創新創業項目、無錫高新區（新吳區）「飛鳳人才計劃」科技領軍人才創新創業項目、無錫高新區（新吳區）「飛鳳人才計劃」人才獎補。

五、南通市

南通市可申報重點項目共5項，包括南通市、南通開發區、海門區可申報項目，具體涵蓋南通市「江海英才計劃」、南通市226人才培養工程、南通開發區「星湖人才引進計劃」、海門區「東洲英才」引進計劃、海門區「東洲智薈」領軍型創業人才（團隊）。

六、合肥市

合肥市可申報重點項目共10項，包括合肥市、合肥高新區可申報項目，具體涵蓋合肥市高層次人才分類認定、合肥市高層次人才團隊、合肥市「科大矽穀」建設若干政策-給予高層次人才創業啓動條件支持、合肥市「科大矽穀」建設若干政策-加大「高精尖缺」人才補貼、合肥高新區教研人員創辦企業獎勵、合肥高新區「江淮矽穀」創新創業團隊等。

七、杭州市

杭州市可申報重點項目共6項，包括杭州市、杭州高新區（濱江）、餘杭區、錢塘區、西湖區可申報項目，具體涵蓋杭州市高層次人才認定、杭州高新區（濱江）人才分類認定、餘杭區高層次人才創新創業項目、錢塘區高層次人才創新創業項目、西湖區「西湖英才計劃」等。

此外，《長三角地區人才引進政策滙編》深度解讀和歸納了8項核心人才政策，包括《南通市關於更大力度推動人才高質量發展的若乾政策》《南通市海門區關於進一步提升青年和人才友好型城市發展指數的若乾政策》《海門區高層次創業人才（團隊）「直通車」引進辦法（試行）》等。

愛集微高度關注集成電路產業鏈的發展和科技創新，憑借對行業的深度洞察及專業的諮詢團隊，實時掌握科技政策導向，幫助企業精準享受各級政府優惠政策，提供從諮詢、申報至驗收的一站式一對一專業服務，促進企業實現科技創新，助力半導體行業的不斷發展。

目前，《長三角地區人才引進政策滙編》已在愛集微官網與APP正式上線，歡迎登錄愛集微官網、愛集微APP，首頁點擊「集微報告」欄目，即可進行訂購。

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