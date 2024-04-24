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卷起來了 特斯拉中國宣布推出「零首付」活動

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
特斯拉中國24日於微博再宣布，推出「零首付」活動，適用車型為Model 3和Model Y。活動時間為2024年4月4日至6月30日。（美聯社）
特斯拉中國24日於微博再宣布，推出「零首付」活動，適用車型為Model 3和Model Y。活動時間為2024年4月4日至6月30日。（美聯社）

日前才對S3XY全系列車型降價人民幣1.4萬元後（約新台幣6.2萬），特斯拉中國24日於微博再宣布，推出「零首付」活動，適用車型為Model 3和Model Y。活動時間為2024年4月4日至6月30日。

上海證券報報導，消費者下訂並開走Model 3指定版本現車，可享受「0首付」低息貸款方案，首付一分錢不花，然後每天只需花費人民幣145元，就可以開走特斯拉。

特斯拉近期在裁員消息影響下股價持續調整，3月28日小米SU7上市後，大陸又掀起新的一輪汽車價格戰，特斯拉可謂「四面楚歌」。

4月初，特斯拉開始推出「3年0息」「官方置換5年0息」的貸款福利。同時，宣布原價人民幣1.2萬元的星空灰車漆免費選配。4月下旬，特斯拉在全球範圍進行價格調整，中國區同步對S3XY全系價格調整人民幣1.4萬元。

4月24日，Model 3高性能版正式發布，預售價人民幣33.59萬元起。同日特斯拉中國官方還宣布，面向Model 3和Model Y指定版本現車再推出一項全新重磅購車福利：「0首付超低息」。

中國人民銀行、國家金融監督管理總局4月3日聯合印發「關於調整汽車貸款有關政策的通知」，明確金融機構在依法合規、風險可控前提下，根據借款人信用狀況、還款能力等自主確定自用傳統動力汽車、自用新能源汽車貸款最高發放比例。讓「0首付」購車成為現實。

同時，兩部門鼓勵金融機構結合新車、二手車、汽車以舊換新等細分場景，加強金融產品和服務創新，適當減免汽車以舊換新過程中提前結清貸款產生的違約金，更好支持合理汽車消費需求。

銀河證券汽車行業首席分析師石金漫認為，對汽車購買的金融政策進行優化調整，在體現政府對汽車消費高度重視的同時，適度降低了消費者購車的首付負擔，將在一定程度上推動首購、換購需求的釋放，帶動汽車產品的消費升級，助力車市量質齊升的可持續發展。

政策發布後，大陸多家車企迅速跟進，推出了零首付、零利息等新的金融方案。例如，一汽豐田推出「至高8年0首付、36期0利率、505彈性」金融方案，適用於旗下亞洲龍、新RAV4榮放、格瑞維亞等車型；東風本田旗下CR-V、思域、XR-V推出「以舊換新0首付」方案。

汽車金融公司也紛紛出招，一汽汽金官宣全面上線「0首付」金融產品，並且目前0首付產品還僅支持紅旗HS7車型，其他一汽旗下的汽車品牌車型補貼政策後續將會推出。廣州匯理汽金也宣布上線「0首付」金融產品。

人民幣 消費者 特斯拉

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