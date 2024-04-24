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傅崐萁將登陸 國台辦：歡迎率團來訪、為基層民眾謀利

聯合報／ 特派記者廖士鋒／青島即時報導
大陸國台辦發言人朱鳳蓮24日兩度表示歡迎傅崐萁率團訪問大陸，並指出願與島內有關方面共同努力，為基層民眾謀利造福。（圖／截自「台海時刻」）
大陸國台辦發言人朱鳳蓮24日兩度表示歡迎傅崐萁率團訪問大陸，並指出願與島內有關方面共同努力，為基層民眾謀利造福。（圖／截自「台海時刻」）

立法院國民黨團總召傅崐萁即將率多位立委訪問大陸，對於這趟訪問，大陸國台辦表示，歡迎傅崐萁先生率團來訪，也歡迎台灣各界人士來大陸參訪交流。

大陸國台辦發言人朱鳳蓮24日上午在記者會上就傅崐萁的訪問指，兩岸同胞是一家人，應該常來常往，越走越近、越走越親，「在堅持九二共識基礎上，我們願意同臺灣各界人士對話溝通交換意見，共同努力推動兩岸關係和平發展，維護台海和平穩定，造福兩岸同胞」。她強調大陸歡迎傅崐萁先生率團來訪，也歡迎台灣各界人士來大陸參訪交流。

至於傅崐萁已經提到此行將與大陸方面討論陸客、農產品等議題，朱鳳蓮則表示，「傅崐萁來訪可能想提的一些話題，我們的態度也很明確」，重申歡迎傅崐萁到訪，「我們願意秉持兩岸一家親的理念，尊重、關愛造福台灣同胞，與島內有關方面共同努力，為台灣同胞特別是基層的民眾謀利造福」。

此外，朱鳳蓮也透露，中國國民黨前主席洪秀柱現在就在大陸，是應邀於4月20日到27日在廣東、深圳、惠州、佛山、廣州等地出席兩岸交流活動並參訪。朱鳳蓮對洪秀柱在7月將率領200名青年赴浙江參訪表示，「兩岸關係根基在民間，動力在人民，希望在青年，我們將繼續同包括洪秀柱主席在內的台灣各界有識之士一起努力積極地開展兩岸青年交流活動，為兩岸青年互學互鑒創造良好條件，讓臺灣青年在大陸學習就業、創業、生活提供更多的支持」。

傅崐萁 朱鳳蓮 青年

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