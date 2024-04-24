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特斯拉發布2024第一季財報 上海超級工廠產量減

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
特斯拉上海超級工廠因季節性因素和中國新年前後計劃停工，上海超級工廠的產量有所下降。圖為今年5月預計開工建造的上海儲能超級工廠計畫。（取材自特斯拉中國）
特斯拉上海超級工廠因季節性因素和中國新年前後計劃停工，上海超級工廠的產量有所下降。圖為今年5月預計開工建造的上海儲能超級工廠計畫。（取材自特斯拉中國）

美國電動車大廠特斯拉24日發佈2024年第一季財報，實現營收213億美元，與去年同期相比下滑9%。電動車交貨量為386,810輛。

財報指出，因季節性因素和中國新年前後計劃停工，上海超級工廠的產量有所下降。並表示需求通常會在整年度會有所改善。特斯拉今年進入智利等新市場時，其中許多產品將由超級工廠供應。

特斯拉上海超級工廠，是該公司第一座在美國本土以外的超級工廠，該廠目前負責生產特斯拉特斯拉Model 3和特斯拉Model Y。

據新華社報導，上海超級工廠2023年累計交付量達到94.7萬輛，在全球產能中占比過半，顯示上海超級工廠已成為特斯拉在全球主要出口中心。

特斯拉17日宣佈，上海儲能超級工廠計畫於今年5月開工，專注於生產超大型商用儲能電池Megapack，預定在2025年第一季實現量產。該專案是特斯拉在美國本土以外建立的第一個儲能超級工廠。

澎湃新聞報導，此前大陸乘用車市場信息聯席會公布數據，特斯拉上海超級工廠今年3月預計交貨電動車達89,064輛，季營收增長率增長近48%。

上海 特斯拉 電動

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