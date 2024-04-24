全球最大純電貨船 往返南京、洋山港

中國製造、全球首製江海直達純電動集裝箱船（貨櫃船）「中遠海運綠水01」，22日在洋山港海事局的遠程電子護航下安全靠泊洋山港盛東碼頭1號泊位。這是目前全球最大、世界首製萬噸級純電動集裝箱船，該船固定往返南京至洋山港。

中新社報導，「中遠海運綠水01」輪總長119.8米，型寬23.6米，型深9米，設計吃水5.5米，最高時速19.4公里，8261總噸，可裝載700個標準貨櫃。在電動集裝箱船總長、型寬、裝箱數、載重噸及電池容量方面均是世界第一。單船最多可裝載36台20英尺標準集裝箱大小的電池箱，電池總容量超過五萬千瓦時，船舶還可以根據航程的需要，靈活配置電池箱數量，有效解決了傳統電動集裝箱船充電時間長、裝載量低、續航里程短等問題。

作為世界首製船，該型船突破了江海直達船型安全等效設計、大容量電池監測及換電策略、直流配電及動力系統、電力控制接口標準制定、動力系統陸上聯調試驗等多項從0到1的關鍵技術。

該船每行駛100海里可節約燃油3900公斤，減少二氧化碳排放12.4噸，節約能耗費用約3.35萬元人民幣，預計全年減排廢氣達2472噸，其中二氧化碳減排約2362噸。 近年來，航運業低碳環保轉型在洋山港加速發展，對船舶安全管理開展針對性指導，制定相關保障措施，全力助推綠色智慧港口發展。