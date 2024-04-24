兩岸新能源車示範基地 常州揭牌

兩岸企業家峰會台灣方面理事長劉兆玄與大陸方面理事長郭金龍22日在常州為「兩岸新能源汽車產業融合發展示範基地」揭牌，並舉辦兩岸新能源汽車產業鏈企業對接交流活動。兩岸企業家峰會台灣方面能源及環保節能產業合作推動小組召集人杜紫軍23日接受本報採訪表示，未來在常州還會不定期舉辦對接活動，加強兩岸企業在電動車供應鏈方面的合作。

杜紫軍說，因為常州將自己定位新能源之都，且目前也是江蘇省新能源車發展最好的，加上地方高度支持，因此22日為兩岸新能源車發展示範基地揭碑，由常州市政府提三年推動計畫，希望透過包括兩岸廠商認識對接，共同項目研究開發等建立後續合作的模式。

杜紫軍稱，22日下午也舉辦產業對接會，大陸包括理想汽車、比亞迪與奇瑞汽車等車廠在會上介紹相關需求，同時台灣在大陸汽車零組件企業也到場做自我推薦，希望跟這些整車廠能夠對接後，成為他們的供應鏈。

兩岸企業家峰會去年開始討論兩岸新產業合作策略，台灣提出，因為大陸市場大，台灣則是大部分做供應鏈，所以希望加強台灣企業跟大陸企業在供應鏈方面合作，台企可以成為大陸產業供應鏈重要一環，後來就選定新能源汽車。

杜紫軍表示，新能源汽車在中國大陸這幾年蓬勃發展，現在已成為全球第一，就決定新能源汽車供應鏈合作當做今年開始的一個主題。目前選了兩個重要地點：一是江蘇常州，另一是湖北武漢，後者規劃10月底進行。

中國台灣網報導，兩岸企業家峰會大陸方面副理事長張平表示，兩岸在新能源汽車領域各具優勢，近年來有不少台資企業已經或正在尋求與大陸整車企業或核心零組件企業合作。通過深化產業鏈供應鏈融合發展，兩岸可以實現優勢互補，共同提升兩岸新能源汽車產業的國際競爭力，有助於台商台企融入新發展格局、參與高質量發展、分享大陸機遇。

據了解，劉兆玄22日與大陸國台辦主任宋濤在常州會面；21日與江蘇省委書記信長星在南京會面；同時與郭金龍21日在南京舉行工作會晤，雙方商定2024年峰會年會主題為「打造兩岸新時代產業鏈 促進兩岸經濟融合發展」。