大陸特斯拉車主 10年逾170萬人

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

2014年4月22日，第一批中國車主特斯拉首席執行官馬斯克手中接過Model S的車鑰匙，迄今特斯拉入華10年，中國車主數量從15位增長到170多萬位。　　

中新社報導，自特斯拉2014年進入中國市場後，前三年累計在華交付了2.12萬輛車。2022年和2023年，特斯拉中國市場銷量分別為43.98萬輛以及60.37萬輛，同比增長37.1%、37.3%。

這十年，也是中國新能源汽車飛速發展的時期。公安部數據顯示，截至2023年底，全國新能源汽車保有量達2041萬輛，佔汽車總量的6.07%；其中純電動汽車保有量1552萬輛，佔新能源汽車保有量的76.04%。乘聯會數據顯示，2024年4月上半月，中國乘用車市場新能源零售滲透率已經超過50%。 　特斯拉快速成長的背後，離不開「中國速度」的加持。特斯拉上海超級工廠自2019年正式投產以來，依託著中國完善的供應鏈體系和一流的「中國智造」能力，實現了平均30多秒下線一輛整車。

目前，上海超級工廠仍是特斯拉全球主要的出口中心，2023年累計交付量達到94.7萬輛，在其全球產能中佔比過半。

特斯拉上海超級工廠集中了衝壓、焊裝、塗裝和總裝四大車間，動力電池和電機組裝車間和一個研發中心，通過零部件的本土化轉移、新零部件的本土開發和產能擴充，在短時間內實現了零部件本土化率95%以上，僅特斯拉簽約的本土一級供應商已超過400家，超60家供應商已進入特斯拉全球供應鏈體系。

上海 特斯拉 車主

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