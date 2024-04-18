華為2024年最關鍵的事 副董事長：5千個手機APP將全面遷移到鴻蒙系統

華為副董事長、輪值董事長徐直軍近日在第21屆華為分析師大會上表示，生態對於華為的產業發展至關重要，華為已經決策，在2024年及未來五年，將強力戰略投資生態的發展，透過生態的發展牽引、促進、帶動終端產業和運算產業的發展。其中，他強調，5G-A、大模型以及新能源的機會，並表示打造鴻蒙原生應用生態，「這是華為2024年最關鍵的事情」。

據上海證券報，徐直軍發表「全面智慧化之路」的主題演講稱，過去的鴻蒙操作系統更多是在南向適配各種各樣的端設備，但是在北向的應用上還是共享安卓的應用生態。華為希望透過2024年的時間，先在中國市場把智慧型手機上使用超過99%時間的5,000個應用程式全面遷移到鴻蒙原生作業系統上，真正實現作業系統和應用生態的統一。

徐直軍透露，現在5000多個應用程式裡面，有4000多個應用程式已經明確遷移計劃，還有不到1000個應用程式正在溝通中。「當把這5000個應用程式以及其它成千上萬的應用程式都從安卓生態遷移到鴻蒙作業系統上時，我們的鴻蒙作業系統就真正完成了打造，並真正成為除了蘋果iOS和谷歌安卓外的全球第三個行動作業系統」。

目前，B站、小紅書、愛奇藝、喜馬拉雅、WPS Office、招商銀行、郵儲銀行等知名應用已完成落實原生應用Beta版本開發。而備受矚目的微信接入鴻蒙的談判也在進行中。

另，科創板日報指，徐直軍認為，5G-A 、大模型以及新能源是2024年的關鍵趨勢。他強調，5G-A將在2024年開始規模商用。預計在2024年6月3GPP關於5G-A的第一個標準Release 18就會凍結，緊接著就會有5G-A對應的產品和解決方案投入商用。

至於在大模型正在加速AI的技術突破和應用發展。消息指出，18日所推出的華為Pura 70系列已接入盤古大模型，帶來Al消除、AI雲增強等應用。此前，華為也發布接入盤古大模型的首款AI筆記型電腦，可實現AI概要功能。

徐直軍稱，華為希望基於盤古大模型，打造「小藝」超級智慧體。並把HarmonyOS Next打造成為原生智慧的作業系統，統一AI能力底座，建構系統級原生智慧。