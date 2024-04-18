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陸行動支付環境不友善 官方推動商家做好現金備付

中央社／ 上海18日電
中國行動支付過於發達，令外籍遊客及老年人卻步。示意圖／ingimage
中國行動支付過於發達，令外籍遊客及老年人卻步。示意圖／ingimage

中國行動支付過於發達，令外籍遊客及老年人卻步。官方近日印發通知，表示將引導民生行業商家做好現金備付，並推動全國示範步行街重點商戶支持受理境內外銀行卡。

中國人民銀行、商務部、國家外匯管理局3部門16日聯合印發「關於進一步優化商業領域支付服務 提升支付便利性的通知」，表示聚焦更好滿足老年人、外籍到中國人員等群體在商業領域的支付服務需求，著力完善多層次、多元化的支付服務體系。

「通知」說，各地商務主管部門將確定大型商圈、步行街、購物中心、百貨店、連鎖超市和便利店、餐飲店、離境退稅商店等重點場所及重點商戶名錄，推動重點場所及重點商戶配備受理移動支付、境內外銀行卡、現金等必需的軟硬體設施。將商戶境內外銀行卡受理情況納入相關試點示範服務質量評價範圍。

此外，將推動銀行業金融機構對重點場所的自動取款機（ATM）改造，支持使用境內外銀行卡支取現金。

官方部門還將引導零售、餐飲、住宿等行業經營主體，特別是便利店、市場、早餐店、美容美髮店、藥店等民生領域經營主體做好現金備付，提升日常消費領域現金收付能力。結合城市一刻鐘便民生活圈建設，引導相關經營主體公開承諾可收取現金，規範張貼支持現金收付標識。

「通知」表示，銀行業金融機構也將幫助相關經營主體做好現金備付，為老年人、外籍來到中國人員等群體開闢小面額現金以及零錢包兌換服務綠色通道。

中國人民銀行 老年人

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