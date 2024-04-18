廈門「財政+金融」支援 1.3萬企業受惠

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

「幸虧有財政部門發布的中小微企業融資增信基金政策，無需任何抵押物，企業就從銀行獲得了一筆100萬元（人民幣，下同）的純信用貸款，解了燃眉之急。」談及近期從銀行申請貸款的經歷，廈門市翰均科檢測科技有限公司負責人管峰感慨不已。

新華社報導，不久前，受回款周期延長、採購大型設備等因素影響，管峰的企業資金周轉壓力陡增。得知這一情況後，當地相關部門及時引導該企業借助融資增信基金服務申請貸款。管峰說：「當天上午提交申請，下午貸款就審批下來了。」

融資增信基金政策是廈門市「財政政策+金融工具」組合拳的典型代表。設立技術創新基金、供應鏈協作基金；加大出口信用保險扶持力度……近年來，福建省廈門市打出「財政+金融」助企紓困組合拳，通過分類設計財政政策與銀行貸款、基金、擔保、保險等金融工具的組合，有力撬動社會資本「精準滴灌」支持企業發展。

「有了融資支持，企業的資金壓力得到有效緩解，也堅定了企業的投資信心。」友達光電（廈門）有限公司財務經理羅瑩瑩說，去年7月，企業對車載面板整機生產線、液晶面板自動化生產線進行擴產改造，得益於技術創新基金的支持，很快就從當地銀行申請到了2億元貸款。

在廈門，享受到「財政+金融」服務的企業不在少數。據統計，2022年以來，廈門市「財政+金融」組合拳已撬動超800億元社會資本，惠及1.3萬家企業，有效助力企業降本增效。

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