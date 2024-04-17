美國對大陸啟動301調查 陸商務部：將採取一切必要措施

聯合報／ 特派記者廖士鋒／北京即時報導
大陸商務部發言人17日深夜發表談話表示，美方出於國內政治需要發起新的301調查，是一錯再錯。（美聯社）
大陸商務部發言人17日深夜發表談話表示，美方出於國內政治需要發起新的301調查，是一錯再錯。（美聯社）

美國財政部長才剛剛結束對大陸的訪問，雙方也在華府舉行經濟相關會談，不過美國貿易代表戴琪17日宣告對大陸啟動301調查，大陸商務部則強調美國「一錯再錯」，指出將採取一切必要措施，堅決捍衛自身權益。

美國貿易代表署17日宣布發起針對中國大陸的海事、物流和造船業的301調查。大陸商務部發言人17日深夜表示對此強烈不滿，堅決反對。

發言人指出，「美方申請書中充斥大量不實指責，將正常貿易投資活動曲解為損害美國家安全和企業利益，將自身產業問題歸咎於中國，既缺乏事實依據，也有悖經濟常識」。並提到美國多份研究報告顯示，美造船業因過度保護在多年前就已失去競爭優勢。

發言人強調，美方為本國產業提供數以千億計美元的歧視性補貼，卻指責大陸採取「非市場做法」，「中國產業的發展是企業技術創新和積極參與市場競爭的結果，美方指責根本站不住腳」。

發言人還提到，美國上屆政府啟動對大陸301調查並加徵關稅，已被世貿組織裁定違反世貿規則，受到眾多世貿成員的反對。「美方出於國內政治需要發起新的301調查，是一錯再錯」。

發言人敦促美方「尊重事實和多邊規則，立即停止錯誤做法，回到以規則為基礎的多邊貿易體制中來」。最後並警告，大陸將密切關注調查進展，「並將採取一切必要措施，堅決捍衛自身權益」。

大陸商務部 美國

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