小米汽車銷量擠進新能源車前十名 略低於蔚來汽車

小米汽車SU7上市販售未滿一個月，根據最新統計數據顯示，小米單周銷量以2,394輛，擠進新能源汽車前十名，位居第八名，略低於蔚來汽車，高於騰勢汽車及深藍汽車。

小米汽車在3月28日上市販售，當時小米就透露已準備好5,000輛創始版車型，隔天就開始陸續交車，之後遇到清明節連假，看車及訂車人潮爆滿。

有機構公布2024年第15周（2024年4月8日至4月14日）的中國新能源汽車廠商銷量排名資料。前十名的廠商分別為比亞迪（50,822輛）、理想汽車（7,160輛）、特斯拉（6,212輛）、華為AITO問界（4,906輛）、零跑（3,976輛）、極氪（2,677輛）、蔚來（2,529輛）、小米汽車（2,394輛）、騰勢汽車（2,222輛）、深藍汽車（2,040輛）。

其中，比亞迪全國新能源銷量TOP 1的地位十分穩固，短時間內沒有哪家廠商可以威脅其地位；理想汽車銷量超過特斯拉讓人意外；AITO問界作為華為和賽力斯聯合打造的品牌，如今銷量穩步增長；小米SU7上市第二周即斬獲超過2,000輛的銷量，逼近蔚來、極氪等自主豪華純電動品牌；小鵬汽車此次銷量暫時未進前十名，以1,611輛的成績暫列第11名。

據小米官方的說法，小米汽車在 3 月 28 日正式上市的時候，便已提前準備 5,000 輛的創始版車型，這些車型從 4 月初開始交付。同時，據透露，當前小米汽車工廠的月產能就在 5,000 輛左右。因此，小米 SU7 有可能在首月衝刺1 萬輛的交付成績。

小米 SU7 上市第二周即斬獲2,000多輛的銷量，逼近蔚來、極氪等自主豪華純電動品牌，加上 4 月初的那一周，小米 SU7 在 4 月上半月應該已經交付超過 3,000 輛。如果未來幾周小米能夠保持 2,500 輛左右的單周交車量，那麼4月最終交付成績將在 8,000 輛左右。當然，小米未來兩周的交付資料也有可能繼續增長。

據此前陸媒車 fans 透露的資料，小米 SU7 的首批大定訂單鎖單率和退訂率均在 40% 左右。目前小米汽車已經收穫超過 10 萬份大定訂單。據推測，小米 SU7 的鎖單量可能已經超過 6 萬份。