快訊

北榮神經修復名醫涉醫材採購弊案聲押 法院命300萬元交保

聽新聞
test
0:00 / 0:00

今年首季訪港旅客逾1,100萬 超過7成是陸客

聯合報／ 香港特派員李春／香港即時報導
今年首季訪港旅客已超過1,100萬人次，其中逾七成來自中國大陸。（中通社）
今年首季訪港旅客已超過1,100萬人次，其中逾七成來自中國大陸。（中通社）

香港旅遊發展局公布3月訪港旅客數據，顯示旅客同比上升4成，首季訪港旅客已逾1,100萬人次，其中逾七成為大陸旅客。

香港旅發局公布，3月訪港旅客約340萬人次，較去年同期上升近四成；累計下來訪港旅客首季計有1,123萬人次，按季上升5%，按年則比去年同期增長1.5倍。

香港旅發局最新統計不細分旅客來源地，只將訪港旅客分為「內地」即大陸旅客和「非內地」旅客兩大類。3月訪港旅客中，內地旅客246.7萬人次，同比增長25.4%，在總旅客數中占比72.5%；非內地旅客93.45萬人次，同比增長92.1%。

以香港旅發局的數據，去年訪港旅客為3,400萬人次，已超過預期達2018年時的五成五。相較之下，今年首季訪港旅客已逾千萬，全年訪港旅客數信可超過去年。而香港觀光旅客的高峰數據，是年逾6,000萬人次。

香港當局為穩住經濟，不斷舉辦各種大型文旅活動，稱之為「盛事」。訪港旅客的增加，特別是大陸旅客的增加，一定程度與這一努力相關。

香港

延伸閱讀

實施近4年！港版國安法已有291人被捕 國安舉報熱線接獲70萬舉報

儘管預訂疲軟 但對大陸的銷售支撐ASML 第1季盈利

香港逾七成18歲以下青少年 有紙本閱讀習慣

德國總理訪問北京後 大陸解除部分德國牛肉進口禁令

相關新聞

福斯汽車將和小鵬聯合開發電子電氣架構，2026年量產裝車

小鵬汽車與大眾汽車（福斯汽車）17日正式簽訂EEA電子電氣架構技術戰略合作框架協議，該架構將被應用在大眾為中國市場開發的...

2026年量產裝車 福斯攜手小鵬共同開發電子電氣架構

大陸智慧汽車領域再添新戰力，造車新勢力之一的小鵬汽車17日宣布，與股東福斯汽車集團（陸稱大眾汽車）宣布簽訂電子電氣架構技...

今年首季訪港旅客逾1,100萬 超過7成是陸客

香港旅遊發展局公布3月訪港旅客數據，顯示旅客同比上升4成，首季訪港旅客已逾1,100萬人次，其中逾七成為大陸旅客。

陸發改委：出口商品多就是產能過剩看法站不住腳

大陸國家發改委研究室主任金賢東表示，對於產能問題，要從經濟規律出發，客觀、辯證看待，有些方面把產能問題與國際貿易掛鉤，認...

因應償債壓力 萬科傳考慮出售物流地產公司持股

為募集資金因應公司近期上升的償債壓力，大陸房地產公司萬科據稱考慮出售持有物流地產公司普洛斯的全部股權。消息人士指出，萬科...

特斯拉上海儲能超級工廠5月開工 2025年第1季實現量產

特斯拉中國方面透露，特斯拉上海儲能超級工廠計畫於今年5月開工，並預定在2025年第1季實現量產。該專案是特斯拉在美國本土...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。