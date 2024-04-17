今年首季訪港旅客逾1,100萬 超過7成是陸客

香港旅遊發展局公布3月訪港旅客數據，顯示旅客同比上升4成，首季訪港旅客已逾1,100萬人次，其中逾七成為大陸旅客。

香港旅發局公布，3月訪港旅客約340萬人次，較去年同期上升近四成；累計下來訪港旅客首季計有1,123萬人次，按季上升5%，按年則比去年同期增長1.5倍。

香港旅發局最新統計不細分旅客來源地，只將訪港旅客分為「內地」即大陸旅客和「非內地」旅客兩大類。3月訪港旅客中，內地旅客246.7萬人次，同比增長25.4%，在總旅客數中占比72.5%；非內地旅客93.45萬人次，同比增長92.1%。

以香港旅發局的數據，去年訪港旅客為3,400萬人次，已超過預期達2018年時的五成五。相較之下，今年首季訪港旅客已逾千萬，全年訪港旅客數信可超過去年。而香港觀光旅客的高峰數據，是年逾6,000萬人次。

香港當局為穩住經濟，不斷舉辦各種大型文旅活動，稱之為「盛事」。訪港旅客的增加，特別是大陸旅客的增加，一定程度與這一努力相關。