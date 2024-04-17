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因應償債壓力 萬科傳考慮出售物流地產公司持股

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
為募集資金因應公司近期上升的償債壓力，大陸房地產公司萬科據稱考慮出售持有物流地產公司普洛斯的全部股權。（路透）
為募集資金因應公司近期上升的償債壓力，大陸房地產公司萬科據稱考慮出售持有物流地產公司普洛斯的全部股權。（路透）

為募集資金因應公司近期上升的償債壓力，大陸房地產公司萬科據稱考慮出售持有物流地產公司普洛斯的全部股權。消息人士指出，萬科已經就轉讓所持的普洛斯21.4%的股權，與包括廣東省國資背景的粵海控股和另一家天津國企在內的潛在買家進行接觸。

萬科多檔境內債於17日午後下跌，當中存續期較長的債券「22萬科04」更跌至歷史新低。萬科在港股股價跌1.3%，收報港幣3.82元。

彭博報導，萬科於14日的投資者活動中表示，只要條件合適，願意出售或質押任何非核心資產，部分區域公司正組建潛在資產銷售團隊。

財聯社報導，15日傳出萬科準備將總值人民幣1300億元的資產打包作抵押，尋求新貸款。不過萬科投資者關係部人士表示，「沒有聽說這個事。」

萬科於2018年與其他公司組成財團，以159億新加坡元收購普洛斯，之後普洛斯從新加坡股市退市。其中，萬科斥資34億新加坡元，買入普洛斯21.4%股權。

普洛斯在大陸、日本、美國和巴西等地均擁有物流資產，當中大部分資產位於大陸，但大陸房市場低迷，加上大陸經濟放緩，令市場對普洛斯的流動性出現憂慮。

萬科集團董事會主席郁亮去年10月曾指出，萬科對普洛斯是財務投資，對前景及團隊均看好。

新加坡 物流 資產

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