德國總理訪問北京後 大陸解除部分德國牛肉進口禁令

德國總理蕭茨在訪問北京期間，敦促大陸同行改善市場准入後，大陸海關發布，已解除對部分德國牛肉進口的與狂牛症相關的禁令。大陸海關總署在官網發布，這項放寬政策適用於從德國進口的30個月以下小牛的去骨牛肉。該變更自4月16日（即公告之日）起生效。

路透報導，蕭茲16日表示，大陸也同意對從德國進口的牛肉和蘋果開放邊境，並為豬肉進口提供便利。

蕭茲16日會見大陸國家主席習近平，並向大陸同行施壓，要求提供更好的市場准入，並表示德國不想與大陸「脫鉤」。

蕭茲還表示，德方願同中方繼續加強兩國關係，並加強溝通協調，不贊同對立對抗。德方反對保護主義；作為歐盟重要成員，德國願為促進歐盟與大陸關係良好發展發揮積極作用。

大陸海關總署於2020年6月19日發布，由於美國、德國和英國的肉類加工企業，都出現了聚集性的感染現象，因此暫停了對華出口資格。