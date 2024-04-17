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陸統計局：半導體設備製造成長40.6%、半導體製造成長18.5%

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
大陸統計局數據顯示，大陸一季度半導體設備製造及半導體製造都呈現高成長。（美聯社）
大陸統計局數據顯示，大陸一季度半導體設備製造及半導體製造都呈現高成長。（美聯社）

大陸國家統計局昨公布第一季度國民經濟運行情況，大陸第一季GDP成長5.3%。今天統計局相關部門多位負責人就分項細化數據進行解讀。其中就工業生產，國家統計局工業統計司司長湯魏巍指出，一季度，隨著宏觀組合政策效應持續釋放，工業生產穩定成長，實現良好開局。

值得注意的是，他在提出「新質生產力引領轉型升級」的觀察時指出，一季度，高技術製造業增加價值年增7.5%，高於全部規上工業平均水準1.4個百分點，較上年四季度加快2.6個百分點。他說，其中，智慧車載設備製造、半導體器件專用設備製造、集成電路製造等產業增加值分別成長61.5%、40.6%、18.5%。

由於中國大陸受到美國嚴厲的晶片制裁，急欲實現國產化替代，前述後二者攸關大陸半導體發展的項目，都呈現高幅度增長，分別達到40.6%、18.5%，令人側目。

此外，裝備製造業增加價值年增7.6%，他說，亦高於全部規上工業平均水準1.5個百分點，拉動全部規上工業成長2.3個百分點；其中，電子及鐵路船舶航空航太產業增加值分別成長13.0%及10.0% ，汽車產業成長9.7%。從相關產品來看，3D列印設備、積體電路、民用鋼船舶、服務機器人等產量較去年同期分別成長40.6%、40.0%、38.8%、26.7%。

湯魏巍表示，一季度工業生產持續加快，全國規模以上工業增加價值年增6.1%，成長速度較上年四季加快0.1個百分點，持續維持回升向好態勢。其中，製造業增加價值成長6.7%，較上年四季加速0.4個百分點；電力、熱力、瓦斯及水生產及供應業成長6.9%，加速0.5個百分點；礦業成長1.6%，回落2.3個百分點。從當月情況來看，3月份，規上工業增加價值成長4.5%。

他表示，一季度產業和產品增長面擴大。在工業41個大類產業中，37個產業增加價值年實現成長，成長面達90.2%，較上年第四季擴大24.3個百分點。在統計的619種主要工業產品中，406種產品產量成長，成長面為65.6%，較上年第四季擴大5.4個百分點。

他表示，綠色製造推動綠色發展。一季度，新能源汽車產量年增29.2%，與之相關的充電樁、汽車用鋰離子動力電池等產品產量分別成長41.7%、8.6%；綠色能源產品生產較好，太陽能工業用超白玻璃、太陽能電池等產品產量分別成長46.4%、20.1%；綠色材料生產維持高速，單晶矽、多晶矽、碳纖維及其複合材料等產品產量分別成長58.2%、53.5%、19.5%。綠色循環產業發展良好，廢棄資源綜合利用業增加價值年增10.9%，相關的噪音與振動控制設備、固體廢棄物處理設備等產品產量分別成長30.7%、12.9%。

另一方面，湯魏巍表示，大陸第一季的工業出口由降轉增。1─2月份，全國規上工業企業獲利年增10.2%，利潤由上年全年下降2.3%轉為正成長。而出口交貨值由降轉增。受惠於近期外需改善及外貿政策紅利不斷釋放，一季度，規上工業出口交貨值由上年四季度同比下降2.2%轉為增長0.8%，回升3.0個百分點；其中3月份增長1.4%，較1─2月份和上年12月份分別加速1.0個、4.6個百分點，延續向好態勢。

他表示，整體看，第一季工業經濟開局良好。但也要看到，有效需求不足、企業獲利壓力較大等限制工業經濟恢復向好的因素依然存在。下階段，要推動製造業大規模設備更新，實現工業領域技術升級與製造業高端化、智慧化、綠化轉型，加速培育新質生產力，實際提升工業發展質效，推動工業經濟持續回升向好。

半導體 科技業

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