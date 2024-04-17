陸股退市加嚴股民恐慌 證監會緊急澄清

中國資本市場改革出現困境。官方日前公布「國九條」及「關於嚴格執行退市制度的意見」，引發股民對於小盤股（小市值股）公司退市的恐慌，陸股連兩日大幅下跌，證監會昨晚緊急澄清不針對小盤股。

A股16日大幅下跌，根據萬得資訊，兩市超過5000家公司下跌，1200多家公司跌幅超過10%；小市值公司出現批量跌停，萬得微盤股指數跌超過10%，兩日累跌近20%。

當天上證指數收盤跌1.65%，報收於3007.07點；深成指跌2.29%，報收於9155.07點；創業板指跌1.97%，報收於1760.20點。

分析指，從今年以來市場漲跌分布情況來看，最近幾日似乎再度回到1月底和2月初的時候，不僅下跌公司數量多，同時大幅下跌公司比例快速升高。

A股的表現，指向了12日中國國務院發布的「國務院關於加強監管防範風險推動資本市場高質量發展的若干意見」（「國九條」）以及證監會發布的「關於嚴格執行退市制度的意見」，文件內容原意是規範股市發展並引導公司分紅，提升股民對股市的信心。

證監會官網16日晚間發布，證監會上市公司監管司司長就分紅和退市有關問題答記者問。

內容強調，分紅不達標實施其他風險警示（ST），但不是退市風險警示（＊ST），針對的是符合標準的有盈利企業，主要是為了提示投資者關注公司的風險。以2020至2022年度數據測算，滬深兩市可能觸及該標準的公司數量僅80多家。

他表示，這次退市指標調整的目的是加大力度出清「僵屍空殼」、「害群之馬」，並非針對「小盤股」。在標準設置、過渡期安排等方面均做了穩妥安排，短期內不會對市場造成衝擊。

根據測算，滬深兩市明年適用組合財務指標觸及退市的公司家數預計在30家左右；明年可能觸及該指標並實施退市風險警示的公司約100家，這些公司還有超過一年半時間來改善經營、提高品質，2025年底仍然未達標準，才會退市。

北京清華大學退休教授孫立平今天發文表示，這幾天，新「國九條」出來之後，股市尤其是小微盤大幅下挫，中小股民可謂血流成河。雖然他了解這些改革政策是「長期利好」，但股民友人認為，「現在正是中國經濟非常脆弱的時候，這麼搞下去，消費怎麼辦？信心怎麼辦？」

因此他認為，政策的時機很重要，「中國現在最需要做的，是休養生息，是穩定股市，是恢復信心，而不是猛藥治沉痾。」