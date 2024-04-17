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加速赴歐建廠 奇瑞汽車將在西班牙設首家工廠

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
加速赴歐建廠，奇瑞汽車將在西班牙設立首家工廠。（新浪汽車）
加速赴歐建廠，奇瑞汽車將在西班牙設立首家工廠。（新浪汽車）

大陸汽車品牌正在加速赴歐建廠。繼比亞迪宣布在匈牙利建廠後，奇瑞汽車將在西班牙巴塞隆納的前日產工廠，設立第一家歐洲工廠。

法廣網報導，西班牙工業部在一份聲明中表示，兩家公司達成了一項「協議」，將在位於巴塞隆納前日產工廠生產汽車。

該協定將於首都馬德里舉行的會議上簽署，會議期間工業部長俄瑞武（Jordi Hereu）和奇瑞代表團將在加泰羅尼亞地區政府成員出席的情況下簽署。

加泰羅尼亞議會議長托倫德（Roger Torrent）高興地說，經過幾個月的談判，我們最終實現了前日產工廠的再工業化，埃布羅和奇瑞之間達成了生產數千輛汽車的協議。

至於選址，奇瑞很可能會重啟原先日產在巴塞隆納的工廠，恢復當地約1,600個工作崗位。該工廠曾因產量減少於2021年停產關閉。

擁有 3,000 名員工的前日產工廠於 2021 年 12 月關閉。這個龐大工業綜合體的一部分被出售給摩托車製造商 Silence 和 EV Motors，但地方當局與 EV Motors 一直在尋找另一家投資者完全重新啟動該網站。

奇瑞是繼電動汽車冠軍比亞迪之後，第二家宣布在歐洲設立工廠的大陸製造商，比亞迪於2月在匈牙利建設第一家歐洲工廠，將在三年內投入營運。

界面新聞報導，在此之前，奇瑞已經規劃好歐洲市場銷售目標，將於今年第3季開始在義大利銷售Omoda和Jaecoo品牌車型，並在年底前進駐英國和波蘭市場，直到2025年底要為前述兩個品牌各推三款不同燃料系統的SUV車型，以此服務歐洲不同地區市場。

在出海方面，奇瑞海外市場銷售遠超過同行。根據乘聯會數據顯示，2023年，奇瑞在大陸汽車製造商出口量排名中位列第一，上汽乘用車僅次於奇瑞排名出口第二，吉利、長城、比亞迪的出口量均不足為奇瑞的三分之一。

當出海成為汽車產業發展的重點，大陸汽車製造商也正在加速在海外建立工廠，以實現在地化生產。由於歐盟市場一直是汽車產品法規和標準化門檻最高的地區，且傳統汽車工業基礎實力雄厚，過去大陸汽車品牌建廠選擇亞非拉地區較多，一直難以進入歐洲地區。

以很早在海外建立工廠進行在地化生產的奇瑞為例，目前奇瑞在海外共有10個生產基地，主要分布在南美、中東和俄羅斯等地，向東南亞和歐洲市場擴展一直在計劃當中。

目前歐洲市場上，比亞迪已經確定在匈牙利建立乘用車工廠，而上汽集團去年也曾公開表示要在歐洲建廠，目前正在積極進行選址。

相較於整車產品出口的初級階段，重資本的海外建廠投資成本高、建設周期長，但好處在能夠克服交通運輸難題，同時提升產品本土化率、滿足本土用戶需求，享受當地稅收優惠、規避高關稅貿易壁壘。

今年3月路透曾報導，義大利政府一直正在與奇瑞進行談判。義大利工業部長烏爾索表示，義大利正與特斯拉及3家大陸汽車製造商進行談判，目的是吸引至少一家大陸汽車製造商來投資建廠，以實現該國每年生產130萬輛汽車的規劃目標。

除奇瑞外，義大利政府同時也和長城、比亞迪接洽。

然而2023年下半年以來，歐美接連宣布對大陸電動汽車發起調查措施。當年9月，歐盟宣布對大陸電動汽車啟動反補貼調查。2024年3月6日，歐盟發布公報稱，「已掌握足夠證據，代表出口到歐盟的大陸電動汽車正在接受補貼。」

歐盟 比亞迪 西班牙 電動汽車

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