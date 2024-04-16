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P70改名Pura70已開啟預付訂金 華為內部人士曝將參考這形式銷售

聯合報／ 記者林茂仁／即時報導
華為Pura70系列手機即將開賣。圖／取自華為官網
華為Pura70系列手機即將開賣。圖／取自華為官網

即將上市的華為P70新款手機正式改名為Pura70，Pura源自西班牙語，意指純粹或純淨的意思，華為各地專賣店已經開啟預訂，預付訂金人民幣100元就可以取得購機資格，但手機售價及到貨時間都未確定。

一財網報導，華為終端BG CEO余承東在預熱影片中表示，P系列自2012年發表至今已有12年歷程，P系列升級為華為Pura後，將以全新姿態再出發，持續投入移動影像創新。

華為內部人士透露，此次Pura系列的發售將會參考HUAWEI Mate 60 Pro先鋒計畫的形式，直接上線銷售。

廣東部分經銷商已在15日收到預付款的通知，但是到貨時間還不清楚，目前預計是在本周五進行首銷，但也有可能提前，需要付訂金人民幣100元，但到貨時間不確定。

華為專賣店店員透露P70會有4個配置，70、pro、pro+、autro，價格按照mate60的價格，6k、7k、8k左右，autro版類似RS，售價超過1萬元。

按照華為官方發布的視頻，Pura 讀音為piu rua，沒有對應的漢字，但該辭彙在西班牙語中是「純粹、純淨」的意思。而根據天眼查知識產權資訊的最新消息，華為技術有限公司已在2019年註冊了多個Pura及HUAWEI Pura商標。

此前有消息稱，華為Pura全系列三款機型已全部入網，標準版支援北斗衛星消息，而高配版則支援衛星消息和衛星通話功能。而在官方產品概念視頻中，強調了一款三角造型。在業內看來，華為Pura70系列或採取全新三角形相機島設計造型。

天風國際證券分析師郭明錤表示，P70系列採用長焦潛望鏡，P70 Art廣角相機採用了1G6P的波塑混合鏡頭，此鏡頭因採用模造玻璃而單價為7P的4-5倍。

2019年，華為Mate和P系列兩款高端產品線合計售出4,500萬部智慧手機，而包括榮耀、Nova在內的全系列手機發貨超過2.4億台，托舉華為成為全球第二大手機廠商。而後，經過分拆等業務調整後，華為在高端旗艦產品的發佈週期上也有所調整。比如，P60按照過往正常的迭代週期晚了兩年。

不過，華為終端公司首席運營官何剛去年表示，華為產品節奏已回歸正常，以後每年P系列和M系列會正常發布，並且他還提及華為不會放棄海外市場。

對於具體銷量，郭明錤則預測，如果手機庫存回補需求強勁，P70出貨量有望增長230%到1,300到1,500萬台，如果需求放緩，也有望達到增長150%到1,000到1,200萬台。

售價 衛星 西班牙

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