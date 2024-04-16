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創近5個月新低！在岸人民幣續跌 收市降11個基點

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
美元走強，人民幣兌美元在岸價16日收盤跌11個基點，創5個月新低。路透
美元走強，人民幣兌美元在岸價16日收盤跌11個基點，創5個月新低。路透

由於美元持續走強，非美貨幣跌聲一片。16日，人民幣兌美元在岸價收市跌逾11個基點，創下五個月新低，盤中一度來到7.2399元。

第一財經指出，16日，人民幣兌美元在岸價16時30分收盤報7.2396，較前一交易日16時30分收報7.2385下跌11個基點或0.02%。人民幣兌美元離岸價16日早盤更一度跌破7.28，低見7.2831，截至下午17時20分，離岸價報7.2673，在岸價報7.2384。

大陸央行16日開出的人民幣兌美元中間價報7.1028，較上日報7.0979，調貶49個基點或0.07%，創下近一個半月新低。

港媒《信報》引述交易員指出，美元強勢上漲及中間價意外「破位」，激發逢低購匯需求。人民幣一度跌向7.24元關口，隨後優於預期的中國GDP數據及大行釋放美元流動性，滙價收窄跌幅；受益於滙率彈性上升，市場成交非常活躍。

第一財經指出，法國巴黎銀行大中華區外匯和利率策略主管王菊近日曾表示，自3月22日以後，大陸央行每一日都將中間價設定在7.1以下釋放穩定訊號。「我們認為短期內央行穩定貨幣的態度明顯」，但由於中間價和實際匯率偏離較大，即期交易價格已逼近央行設定的2%波動上限區間，即7.24左右。所以央行需要使用多種方式來維持人民幣匯率穩定，例如在境內市場壓低外匯掉期、適度收緊離岸人民幣市場流動性等。

另，有專家指，隨著6月美國降息預期降溫、美元居高不下，人民幣明顯承壓。大陸央行開始透過更多管道來釋放穩定人民幣的信號。當局持續透過控制中間價，加強防止人民幣大幅貶值。

人民幣 匯率 外匯 大陸央行 美元

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