陸房企再爆雷！廣州「舊改王」時代中國遭清盤呈請 股價暴跌一度腰斬

大陸房企、有「廣州舊改王」稱號的時代中國16日公告，恒生銀行向香港特別行政區高等法院提交清盤呈請，內容涉及1.732億美元及7.314億港元的財務責任，香港高等法院將在7月3日進行首次聆訊。也是繼世茂之後，大陸再一家房企遭清盤呈請。受到該消息影響，16日上午該公司股價一度暴跌近50%。

時代中國稱，呈請並不代表本公司其他持份者的利益，且可能損害本公司的價值，將尋求法律手段堅決反對呈請，並採取一切必要行動以維護其合法權利。公司也將準備繼續積極與境外債權人就重組計劃進行溝通及合作，目的是盡快向市場公布相關條款

受房市整體低迷影響，時代中國控股今年第一季累計銷售金額約人民幣15.26億元，年減72%。2023年年報顯示，時代中國業務收入為人民幣210.1億元，年減14.0%。虧損達人民幣43.446億元，較2022年虧損減少人民幣52.01億元。

據統計，目前時代中國存續美元債有七檔，規模31.5億美元。在中國境內發債主體廣州時代控股存量債券有13檔，規模人民幣118.14億元。

截至2023年12月31日，時代中國計息銀行貸款及其他借款（不包括應付利息）合計約人民幣461億元。報告期內，時代中國現金及銀行結存帳面結餘約為人民幣40億元，年減41.1%

據了解，時代中國共擁有136個項目，其中主要分布在大灣區，其中124個分布在廣州、佛山、江門、東莞、惠州、珠海等廣東省主要城市、6個位於湖南省長沙市、1個位於湖北省武漢市、2個位於四川省成都市、2個位於浙江省杭州地區及1個位於江蘇省南京市。

此前，大陸已有多家房企遭到清盤呈請：世茂集團8日表示被建行亞洲提出清盤申請，涉及公司財務義務金額為15.8億港元；碧桂園在2月也遭呈請人Ever Credit Limited提出清盤呈請，涉及本金約16億港元的未支付定期貸款及應計利息。

中國基金報引述業內說法稱，呈請清盤在某種程度上是投資者增加話語權、對出險企業施加壓力、防範企業股東暗箱操作的一種策略，是維護投資者自身債權權益的重要機制；但從另個角度看，「清盤潮」趨勢的出現，或也意味大陸房企或將逐漸出清風險。