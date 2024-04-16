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再有大陸房企爆雷 時代中國被申請清算

中央社／ 台北16日電

再有中國房企被申請清算。綜合港媒報導，時代中國表示，香港恆生銀行昨天向香港高等法院提交一份針對該公司的清算呈請，涉及金額約新台幣86億元。

綜合香港經濟日報及星島日報今天報導，時代中國公布，香港恆生銀行有限公司15日向香港高等法院提交一份針對該公司的清算呈請，內容指涉及金額分別約為1.73億美元（約新台幣56億元）及7.31億港元（約新台幣30億元）的公司財務責任。

香港高等法院已將首次聆訊日期定為7月3日。時代中國今天在港股股價一度重挫近5成低見0.121元，半日跌40.8%。

時代中國表示，董事會認為呈請並不代表公司其他持份者的利益，且可能損害公司的價值，將尋求法律手段堅決反對呈請，並採取一切必要行動以維護其合法權利。

時代中國又表示，該公司擬繼續積極與其境外債權人就重組計劃進行溝通及合作，目的是儘快向市場公布相關條款。同時該公司將力求與呈請人保持積極良好的溝通，並秉持對其他債權人公平的原則，就儘快達致友好解決方案與呈請人磋商。

中國恆大集團已於今年1月被香港高等法院頒布清算令。陸媒先前報導，恆大市值僅剩22億港元（約新台幣87億元）。

之後中國多家房企陷入被清算危機，包括另一龍頭房企碧桂園，今年2月被債權人在香港申請清算。今年4月中國世茂集團被屬於國有的中國建設銀行（亞洲）提出清算呈請。

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