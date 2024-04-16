鄭州港建設加速 拚6月出口比亞迪

大陸知名車企比亞迪出海成為全球關注議題，要成功輸出大陸電動車，物流是關鍵。為讓比亞迪電動車能順利運輸，鄭州國際陸港正如火如荼建設，河南國際物流樞紐建設運營有限公司副總經理鄺山指出，根據規畫，比亞迪所在的作業區班列在今年6月30日要通車。這意味著今年六月底，比亞迪將能從鄭州發貨。

鄺山表示，比亞迪是重要客戶之一，該片區可說是比亞迪目前在大陸全國物流條件最好的片區，因為鄭州國際陸港距離鄭州比亞迪廠區6公里以內，未來可通過專用通道直接開到鐵路廠站裡進行發運。

而鄭州國際陸港未來也將成為服務電動車產業鏈進出口重鎮之一。鄺山說，一是如按現在通關一體化，廠商可在此地進行手續報關，拉到邊境口岸進行查驗，通關業務是可以做；二是此地未來規畫有汽車口岸，主要服務於未來汽車進出口，目前正在申報中。

專門做比亞迪配套物流的河南六通比亞迪項目經理呂崇高表示，公司自去年四月比亞迪投產後開始營運服務，今年二月底進駐鄭州國際陸港，三月開始貨運量持續上升，目前每天往比亞迪配送約五十多車貨。以前廠房據比亞迪達10公里，現在僅距2公里，因為距離比亞迪鄭州廠很近，節約許多運輸成本。

鄺山稱，鄭州國際陸港定位服務中國中東部地區的物資集結，及另個進出口核心樞紐。跟西安、成都、重慶定位有所不同，以重慶為例，該地貨源七成來自當地，以服務本地產業為主，同時兼顧周邊物資集散，面向中部陸海新通道，以向西以及向南，兼顧東協方面業務；而鄭州國際陸港本地貨源占兩成，有八成貨源都是通過東部和東南部沿海集聚過來，主要按樞紐經濟發展，聚集要素，在此進行物資交換集散分撥，以服務通道以及貨物集結為主。

河南鄭州航空港經濟綜合實驗區涵蓋富士康、超聚變、合晶、龍芯等電子產業，同時也有比亞迪、創維、吉利等電動車產業聚集，而比亞迪的第600萬輛新能源汽車，便是在航空港區下線出廠。