陸連7年保持貨貿第一大國

大陸商務部外貿司負責人12日說，2023年大陸出口國際市場份額14.2%，連續7年保持貨物貿易第一大國地位。在世界經濟艱難復甦的大背景下，大陸保持了國際市場份額的總體穩定，顯示出較強的發展韌性。

新華社報導，當地時間4月10日，世界貿易組織（WTO）發布2023年全球貨物貿易數據。數據顯示，全球貨物出口3年來首次下降。2023年，全球出口總額23.8兆美元，下降4.6%，繼2021年、2022年連續兩年增長後再次下降。

在此背景下，據這位負責人介紹，大陸出口國際市場份額14.2%，連續7年保持貨物貿易第一大國地位。2023年，大陸進出口5.94兆美元，其中，出口3.38兆美元，國際市場份額14.2%，與2022年持平，連續15年保持全球第一；進口2.56兆美元，國際市場份額10.6%，較2022年微增，連續15年保持全球第二。穩定的進出口市場份額充分表明，依託產供鏈配套集成優勢和持續創新能力，大陸的各類優質產品深受國際市場歡迎。依託超大規模市場優勢，大陸進口也為各國經濟發展提供了強勁動力。

該負責人說，2024年大陸貿易表現值得期待。WTO預計，2024年全球貿易量將增長2.6%，較2023年提高3.8個百分點，2024年一季度貿易領域也出現了一些復甦跡象。同時，WTO也謹慎表示，地緣衝突、保護主義等帶來的不確定性仍在顯著上升，全球貿易仍有下降可能。為應對嚴峻複雜的外部環境，大陸商務部正按照中共中央、國務院決策部署，會同各地方、各部門研究儲備一系列務實管用的政策舉措。