拚擴大內需 消博會4千品牌參展

13日啟動的第四屆中國國際消費品博覽會（消博會）上，各種消費新場景、新產品、新模式接連亮相，折射中國大陸消費市場熱力。

作為今年大陸首場重大國際性展會，本屆消博會吸引了來自71個國家和地區的超過4000個品牌參展。俄羅斯、蒙古國、馬來西亞等國家首次組團參展。許多行業的國際主流品牌首次參展。

中新社報導，新品發布活動是消博會的重頭戲，本屆展會的首發首秀舞台很忙。8場全球首發、亞太首展、中國首秀新品活動不斷檔，新品宣發、產品展示、現場採訪等輪番登台。

荷蘭皇家飛利浦今年首次亮相消博會，帶來飛利浦龍年限定款9系刮鬍刀、Sonicare鑽石3系電動牙刷、飛利浦小極光脈衝光脫毛儀等新品。德國卡赫（Kärcher）也發布了全球首台鋰電布藝清洗機SE3-18 Compact。

本屆消博會上，超過300個品牌攜千餘款產品開展形式多樣的新品發布活動，涵蓋化妝品、高端洋酒、科技產品、食品保健品、時尚服飾等領域。

此番消博會還專門設置了新品應用場景陳列展，打造東方神韻島、靈魂棲息島等五大新品島嶼，為觀眾提供沉浸式體驗。

在大陸這個全球第二大消費市場，升級類消費是擴大內需重要推動力。這類產品也成本屆消博會的主角。

「中國智造」代表企業科大訊飛本次參會帶來了最前沿的科技產品，比如98%在線轉寫準確率的智能錄音筆、支持85種語言在線翻譯的雙螢幕翻譯機、借助AI實現3秒成稿的智能辦公本、「指哪掃哪」的AI掃地機器人等。

國際保健品品牌天維美展台前人頭攢動。大冢（中國）投資有限公司天維美市場經理蔣健一表示，近年天維美在大陸銷售額連年翻倍。「過去在中國主要是中老年群體消費保健品，現在越來越多年輕人加入，給保健品企業帶來巨大機遇。」

多家跨國公司高管表示，希望通過消博會更深度參與大陸消費市場、分享機遇。會計師事務所安永已連續四年參展。安永中國主席、大中華區首席執行官陳凱表示，當前大陸經濟總體回升向好，服務消費市場持續升溫。消博會釋放出大陸提振消費信心、培育新型消費的積極訊號，搭建了各國企業共享市場機遇的重要平台。

連四年參展的泰國天絲集團首席執行官許馨雄說，深刻地感受到大陸市場的澎湃活力。義大利百年貝雕家族Russo Cammei第四代繼承人馬可·盧索表示，中國是世界最重要的市場，不僅因中國市場大，也因中國擁有深厚的歷史和文化積澱，我們願意一直參與消博會，更好地與中國消費者面對面。