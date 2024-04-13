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歐連續補貼調查 王文濤籲中義工商界共同反對保護主義

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
大陸商務部長王文濤12日出席在義大利維羅納舉行的「中國—義大利商業對話論壇」開幕典禮並做主題演講，他呼籲中義工商界人士共同反對貿易保護主義。（取自大陸商務部網站）
大陸商務部長王文濤12日出席在義大利維羅納舉行的「中國—義大利商業對話論壇」開幕典禮並做主題演講，他呼籲中義工商界人士共同反對貿易保護主義。（取自大陸商務部網站）

近日訪歐的大陸商務部長王文濤，12日出席在義大利維羅納舉行的「中國—義大利商業對話論壇」開幕典禮並做主題演講，他呼籲中義工商界人士共同反對貿易保護主義，堅持開放合作，實現中歐綠色產業融合發展。

據新華社，王文濤指出，歐盟近期採取了一系列針對中國電動車、太陽能板、渦輪風機等優質綠色產品的消極動作，「一邊高舉綠色發展的大旗，一邊卻揮舞保護主義的大棒」，是典型的自相矛盾和雙重標準，可以說這是一種「雙標主義」。

王文濤表示，歐盟這些做法既會阻礙全球綠色轉型，也會挫傷中歐投資合作信心，更會動搖雙邊經貿互信的基礎。

王文濤喊話中義企業家發揮工商界力量，共同反對單邊主義、保護主義，堅持開放合作，抵制「脫鉤斷鏈」，實現融合發展，共同維護全球產供鏈穩定，讓綠色真正成為中歐經貿關係的底色。

據大陸商務部，本次論壇由中義企業家委員會主辦，義大利副總理兼外交部長塔加尼亦出席論壇並做主題演講。中國駐義大利大使賈桂德、義大利駐華大使安博思、中義政府機構、中義企業家委員會理事會成員、兩國企業和商協會代表360餘人出席論壇。

王文濤還說，本次論壇兩國企業參會熱情高漲，活動規模一擴再擴，充分體現對彼此市場的重視和對深化合作的熱切期盼。

他指出，希望兩國企業把握機遇，繼續挖掘農食、醫藥、高端消費品、工業中間品等領域貿易潛能，用好跨境電商平台促成更多貿易機會；維持高端製造、設計研發、綠色低碳等新興領域投資合作動能；持續發揮中義企業家委員會的平台作用，增進兩國工商界互信，促進雙邊貿易投資合作發展。

塔加尼表示，義方期待與中方不斷加強溝通，並推動經貿合作向前發展。中國市場對義大利企業來說是「巨大機會」，義方也歡迎中國企業擴大對義投資。期待進一步推動義特色農食產品與農業機械對華出口，加強兩國新能源與中小企業合作，增開威尼斯與中國城市直航。

大陸商務部 綠色 義大利

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