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京東方A 第1季淨利預增超200% 大尺寸面板漲價潮持續至5月

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
京東方展位。（京東方官網）
京東方展位。（京東方官網）

近期大尺寸面板價格漲勢喜人，加上大陸國產OLED話語權持續增強，面板廠商們盈利修復勢頭明顯。大陸面板龍頭京東方A，11日揭露第1季業績預告，淨利預計增幅超200%。

業內人士透露，在今年奧運等賽事促銷備貨的支撐下，當前品牌採購需求維持相對強勁，大尺寸面板整體漲價預計持續至5月。

財聯社報導，面板產業一直以強周期性聞名，經歷了兩年的波動期之後，今年產業回溫訊號明確。京東方A的業績預告顯示，預計2024年第1季淨利達人民幣8億元到10億元，年增223%到304%；基本每股收益約人民幣0.021元到0.026元。

京東方A表示，第1季業績大漲得益於半導體產業良好的供給格局，以及受體育賽事備貨需求和高漲價預期的影響， LCD 方面的終端需求提前釋放。產品價格方面，TV 類產品價格自2月起全面上漲，3月漲幅呈擴大趨勢；IT 類產品價格回升態勢也開始初步顯現。

進入3月後，LCD面板價格漲勢喜人。洛圖科技數據顯示，今年3月，小尺寸32吋TV面板上漲1美元，43、50吋上漲2美元，55、65、75吋上漲3美元，85吋上漲5美元；預計4月中小尺寸將繼續上漲1到2美元，中大尺寸將再上漲3到5美元。

群智諮詢（Sigmaintell）大尺寸事業部資深分析師李曉燕表示，本輪需求上漲有兩方面因素影響，首先，元旦、春節期間的控產推動面板庫存趨向健康。

2023年開始，「按需生產」成為面板廠們爭取定價權的重要手段。去年第4季，面板需求轉弱，LCD面板重新開始「跌跌不休」。第1季作為傳統淡季，今年第1季，面板工廠們紛紛選擇休假降低稼動率。

TCL科技旗下TCL華星方面曾表示，公司春節期間放假兩周停產，期間會對設備進行檢修；京東方A也在業績預告中表示公司2月受春節、歲修影響，稼動率維持較低水準。

其次，李曉燕進一步介紹，在賽事和促銷備貨的支撐之下，當前品牌採購需求維持強勁。

2024年為體育大年，東方證券在2月研報中曾研判「美洲盃、歐洲盃、奧運集中在2024 年舉辦，第2季將進入體育賽事刺激需求的集中釋放階段。根據以往規律，體育賽事集中舉辦的當年，黑電（指與音視頻相關的家用電器，如電視、音響等）的需求均有不同程度的提升。

OLED方面，儘管目前多數大陸國產廠商的OLED產線暫未貢獻利潤，但是OLED因為滲透空間較大，且單價更高，成為產業的下一戰場。京東方A在業績預告中表示，2024年第1季柔性AMOLED 出貨量仍維持增加，預計2024 年全年出貨目標1.6億片，年增率超30%。

2023年是大陸國產OLED爆發的一年，研究機構WitDisplay數據顯示，大陸廠商柔性AMOLED市場占比從2022年的33.8%，提高至2023年的48.2%；而南韓廠商佔比則從2022年的66.2%降至2023年的51.8%。

其中，京東方A佔全球總出貨量的22%，年增2.4個百分點；深天馬A佔9.3%，年增5.6個百分點；維信諾佔9%，年增3.7個百分點；TCL華星佔7.8%，年增2.7個百分點。

群智諮詢執行副總經理兼首席分析師陳軍指出，2024年，OLED的面板廠的重心將從提高滲透率轉化到對盈利的追求，2024年會成為OLED產業的轉折之年。

春節 業績 體育

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