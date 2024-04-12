會晤王文濤後 義外長：中義擬開通上海威尼斯直飛航線

義大利副總理兼外交部長塔加尼（Antonio Tajani）11日與大陸商務部長王文濤，在義大利維羅納共同主持中義經濟合作混委會第15次會議。塔加尼在會後記者會表示，儘管義大利退出了大陸「一帶一路」倡議，但義大利和中國仍打算加強貿易，這次會議讓雙邊關係「向前邁進了一步」。他還透露，兩國擬開通上海和威尼斯直飛航線。

這場會議是義大利去年12月底退出「一帶一路」後，兩國首度舉行高階商務對談。綜合俄通社、法新社報導，塔加尼在會後記者會表示，與北京的帶路協議沒有產生義大利預期的經濟成果，但義大利的退出「並不是對中國的敵視行為」。

塔加尼補充說，義大利和中國已決定召開義中經濟合作混委會年度會議，以「加強雙邊貿易」作為其「戰略夥伴關係」的一部分。他並指出，義大利總統和總理即將訪問北京，也證實了義大利希望在戰略層面開展合作的願望。

南華早報早前報導，義大利駐華大使安博思表示，在中義建立全面戰略夥伴關係20週年之際，中國政府已邀請義大利總統馬達雷拉（Sergio Mattarella）和總理梅洛尼（Giorgia Meloni）今年訪華。

此外，塔加尼提到，有鑒於義大利即將在米蘭、柯蒂納戴比索舉辦2026年冬奧，以及發展旅遊業，雙方在會議中同意在上海和威尼斯之間開通一條航線的想法，並指政府已批准，航空公司將在談判後作出決定。