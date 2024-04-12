中義經濟合作混委會 義副總理：歡迎中國電動車赴義投資

據大陸商務部網站今凌晨訊息，大陸商務部長王文濤昨11日與義大利副總理兼外交部長塔亞尼在義大利維羅納共同主持中義經濟合作混委會第15次會議。雙方就共同推動中意經貿關係高品質發展深入交換意見。王文濤表示，中義經貿合作維持良好發展態勢。中方願同意方繼續秉持絲路精神，為兩國全面戰略夥伴關係注入新動能，同時希望義方發揮積極作用，敦促歐盟在綠色新能源領域對華合作中保持理性開放態度。塔亞尼表示，義方高度重視發展長期穩定的義中關係，歡迎電動車等新能源領域中國企業赴義大利投資。

王文濤表示，今年是中義建立全面戰略夥伴關係20週年。在兩國領導人戰略引領下，中義經貿合作維持良好發展態勢。中方願同意義方繼續秉持絲路精神，深挖貿易潛能，提升貿易水準；優化投資結構，發展新質生產力；加強綠色合作，推動低碳轉型，為兩國全面戰略夥伴關係注入新動能。同時希望義方發揮積極作用，敦促歐盟在綠色新能源領域對華合作中保持理性開放態度。

塔亞尼表示，義方高度重視發展長期穩定的義中關係，願在中義全面戰略夥伴關係框架下，同中方保持對話與合作，推動雙邊貿易平衡發展，歡迎電動車等新能源領域中國企業赴義大利投資，開通兩國更多直航便利遊客往來，為雙邊務實合作增添新內涵。

中國駐義大利大使賈桂德、義大利外交與國際合作部秘書長瓜利裡亞、義大利駐華大使安博思和雙方相關部門代表出席會議。

同日，王文濤昨也應邀出席在義大利威尼斯舉辦的「馬可．波羅：歐亞之橋 繼古開今」紀念活動並致詞。王文濤表示，紀念馬可．波羅既是銘記他架起歐亞之橋的貢獻，也是繼古開今，弘揚絲路精神，中國願與義大利繼續秉持這一精神，擴大商品交流，互利共贏做大貿易蛋糕。

訊息稱，義副總理兼外長塔亞尼、威尼斯市長布魯尼亞羅、活動主辦單位威尼斯大學校長李集雅、中國駐義大利大使賈桂德等出席活動。

王文濤表示，我們齊聚一堂紀念馬可．波羅，既是銘記他百折不撓，架起歐亞之橋，促進東西方交流互鑑所作貢獻，也是繼古開今，弘揚和平合作、開放包容、互學互鑑、互利共贏的絲路精神。