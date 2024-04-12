華為加入AI PC戰局 專家看好在多終端協同優勢
大陸資通訊巨頭華為昨（11）日發表旗下首款AI 筆記型電腦MateBook X Pro，這款產品將首次支援華為盤古大模型，這也是繼聯想、榮耀後，又一家入局AI PC的大陸廠商。
每日經濟新聞報導，華為執行董事、終端BG CEO、智慧汽車解決方案BU董事長余承東昨日在鴻蒙生態春季溝通會上指出，華為將PC領域的核心競爭力定義為智慧感知、智慧連結以及智慧創作，涵蓋辦公室、學習、生活等場景。
科創板日報報導，目前大模型在PC上的主要應用包括文生文、AI做圖等功能。例如華為新款MateBook支持「AI概要」，可快速、準確地從文字、音訊、視訊內容中提取關鍵信息。
此外，MateBook X Pro也搭載華為AI空間功能，整合WPS AI、文心一言、訊飛星火、智譜清言、萬興喵影、靈境矩陣等夥伴應用。
對於華為發布首款AI PC的帶動效應，IDC中國高級研究經理陳舒歆指出，華為本身擁有眾多產品線，生態較為豐富，在多終端協同上享有優勢。
作為一個重要的創新機會，AI PC已吸引海內外廠商大力布局。
在此之前，榮耀首款AI筆記型電腦MagicBook Pro 16實現了全域收藏、文件摘要、搜尋資料、文章撰寫等輔助創作能力，以及基於意圖理解的智慧推薦、會議紀錄、Magic Text等AI輔助能力。
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