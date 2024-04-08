清明連假 「小城」機票預訂增7成

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今年清明假期，中國大陸國內旅遊市場再次掀起熱潮。大陸在線旅遊平台去哪兒6日披露的數據顯示，今年假期期間大陸熱門景區門票預訂量比去年清明假期同期增長五倍，以小城市為目的地的機票提前預訂量迎來爆發式增長，天水麻辣燙的走紅為當地帶來不少旅遊熱度。

中新社報導，平台數據顯示，清明假期，江蘇、廣東、浙江、山東、四川等地旅遊市場總體較為火熱，登山踏青、江南賞春、古城打卡成為遊客主要選擇。從大陸旅遊景區熱度看，位居前十位城市為：北京、上海、南京、西安、蘇州、成都、揚州、武漢、重慶、洛陽。

從旅客結構看，今年清明假期大學生「特種兵」群體出遊熱情依舊高漲。數據顯示，假期間平台上18歲至25歲群體旅客占比超過20%，是最活躍的出遊群體。 擁有小機場的三線及三線以下城市，機票提前預訂量在清明假期迎來爆發式增長。平台上，以雲南芒市、廣東湛江、河南洛陽、吉林延吉、山西大同、江西上饒、寧夏中衛、福建三明、貴州六盤水、甘肅天水等小機場城市為目的地的機票提前預訂量，比去年同期增長七成以上。

近期，甘肅天水麻辣燙走紅，也給當地帶來不少旅遊熱度。平台數據顯示，清明假期，北京至天水的火車票部分車次商務座和一等座早早售罄。酒店方面，天水酒店預訂量比去年同期增長12倍，天水接待遊客數量創新高。天水酒店預訂量也位居甘肅全省前四位。