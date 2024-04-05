快訊

爬上屋頂踩破採光罩致2死 台中神岡2名男子酒後傳墜樓身亡

海口消博會遊艇展 可交易實船翻倍

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導
第四屆消博會海口國際遊艇展即將舉行。圖為海南三亞遊艇，今年春節假期遊艇排隊回港。（中新社）
第四屆消博會海口國際遊艇展即將舉行。圖為海南三亞遊艇，今年春節假期遊艇排隊回港。（中新社）

▶▶▶不斷更新／0403花蓮大地震 完整新聞速報

第四屆中國國際消費品博覽會將於4月13日至18日在海南省海口市舉辦。消博會組委會3日表示，消博會海口國際遊艇展將同期在海口市國家帆船基地公共碼頭舉辦，多個國際品牌已確認參展。

中新社報導，第四屆消博會遊艇展水陸展區總面積18萬平方米，招展船艇數量不低於250艘，較上屆增長14%。目前，已有英國PRINCESS、法國Bali、芬蘭Targa、義大利AZIMUT、美國克里斯、意大利聖勞倫佐、義大利蒙地卡羅、波蘭Sunreef、美國SUPRA共9家國際品牌確認參展，將攜40艘船艇亮相。其中，義大利聖勞倫佐、義大利蒙地卡羅、波蘭Sunreef均為今年新增參展品牌。 　　

值得一提的是，今年消博會遊艇展水上泊位可交易實船較去年翻倍增長，來自香港自由行和保稅倉庫的船艇數量較上屆展會增加超過30%。 　　

在船艇設備板塊，鈴木、雅馬哈等龍頭國際品牌確認參展。此外，還有電動浮板、電動衝浪板、水陸兩棲船等水上運動產品展商，助力單車、戶外眼鏡等戶外生活方式類展商參展。 　　

在海南自貿港零關稅等政策和一系列產業促進措施的推動下，海南已成為中國遊艇產業發展最具活力的省份之一。海南三亞2023年登記遊艇總量達1367艘，新增登記230艘；遊艇出海16.11萬艘次，接待遊客107.9萬人次，與2022年相比分別增長67.2%和82.8%，創歷史新高。 　　

「我們已連續三年參加消博會遊艇展，對海南市場寄予厚望」。義大利AZIMUT遊艇官方指定代理慕恩海洋(海南)控股有限公司副總經理王學斌說，隨著中國消費者休閒生活方式的多樣化，遊艇正在日益走進大眾生活，企業希望通過展會擴大品牌知曉度。

品牌 義大利 遊艇

延伸閱讀

清明掃墓坐船去...翡翠水庫接駁船加班 開2航道服務約150人

台灣觀眾看AV重亞輕歐？義大利A片之王新戲徹底被忽略

義大利人準備提告！達美樂愚人節推「半顆金鑽鳳梨披薩」 嗆聲：絕對比隔壁棚好吃

第4屆消博會 首創海南全島辦展

相關新聞

以舊換新陸人行金監局祭殺手鐧 民眾可100%銀行貸款買新車

為推動大陸汽車「以舊換新」，大陸央行中國人民銀行及國家金融監督管理總局祭出殺手鐧，昨天聯合印發《關於調整汽車貸款有關政策...

陸服務業PMI連15月擴張 專家：就業市場收縮 需求仍不夠強勁

財新傳媒昨（3）日公布，3月財新中國通用服務業經營活動指數（服務業PMI）為52.7，較2月上升0.2，顯示服務業景氣在...

蔡崇信坦言 阿里巴巴已落後

大陸網科巨頭阿里巴巴董事局主席蔡崇信近日在接受挪威主權財富基金投資總監Nicolai Tangen訪談中坦承，阿里內部反...

海口消博會遊艇展 可交易實船翻倍

第四屆中國國際消費品博覽會將於4月13日至18日在海南省海口市舉辦。消博會組委會3日表示，消博會海口國際遊艇展將同期在海...

陸救房市 逾千白名單建案獲貸

為解決房地產建案資金不足問題設立的融資機制，截至3月底大陸已有1247個建案拿到銀行貸款人民幣1554.1億元（新台幣6...

長沙首條第五航權航線飛歐非

4月3日，「阿迪斯阿貝巴-列日-長沙-阿迪斯阿貝巴」第五航權貨運航線在長沙開航，這是湖南首條第五航權貨運航線。該航線的開...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。