海口消博會遊艇展 可交易實船翻倍

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第四屆中國國際消費品博覽會將於4月13日至18日在海南省海口市舉辦。消博會組委會3日表示，消博會海口國際遊艇展將同期在海口市國家帆船基地公共碼頭舉辦，多個國際品牌已確認參展。

中新社報導，第四屆消博會遊艇展水陸展區總面積18萬平方米，招展船艇數量不低於250艘，較上屆增長14%。目前，已有英國PRINCESS、法國Bali、芬蘭Targa、義大利AZIMUT、美國克里斯、意大利聖勞倫佐、義大利蒙地卡羅、波蘭Sunreef、美國SUPRA共9家國際品牌確認參展，將攜40艘船艇亮相。其中，義大利聖勞倫佐、義大利蒙地卡羅、波蘭Sunreef均為今年新增參展品牌。

值得一提的是，今年消博會遊艇展水上泊位可交易實船較去年翻倍增長，來自香港自由行和保稅倉庫的船艇數量較上屆展會增加超過30%。

在船艇設備板塊，鈴木、雅馬哈等龍頭國際品牌確認參展。此外，還有電動浮板、電動衝浪板、水陸兩棲船等水上運動產品展商，助力單車、戶外眼鏡等戶外生活方式類展商參展。

在海南自貿港零關稅等政策和一系列產業促進措施的推動下，海南已成為中國遊艇產業發展最具活力的省份之一。海南三亞2023年登記遊艇總量達1367艘，新增登記230艘；遊艇出海16.11萬艘次，接待遊客107.9萬人次，與2022年相比分別增長67.2%和82.8%，創歷史新高。

「我們已連續三年參加消博會遊艇展，對海南市場寄予厚望」。義大利AZIMUT遊艇官方指定代理慕恩海洋(海南)控股有限公司副總經理王學斌說，隨著中國消費者休閒生活方式的多樣化，遊艇正在日益走進大眾生活，企業希望通過展會擴大品牌知曉度。